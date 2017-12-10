Учёные выяснили причины изменения цвета реки с зелёного на синий

Местные хозяева собак жаловались, что животные заболевали после прогулки около водоёма.

Эксперты были шокированы после того, как получили фотографии реки Аус в Англии, цвет которой менялся от яркого синего до зелёного. Однако после долгого расследования им всё-таки удалось разгадать эту загадку. О странных изменениях воды стало известно после жалобы местных хозяев собак. По их словам, животные заболевали после прогулки рядом с рекой, сообщает Mirror.

Это происходило не один день, а каждый — на протяжении нескольких месяцев! Больше похоже на мыльную жидкость, но я без понятия, что это было на самом деле Местная жительница

Исследование показало, что вода была загрязнена по вине соседнего предприятия, название которого не уточняется. По данным агентства по охране окружающей среды Anglian Water, загрязнение не являлось вредным для природы и его источник уже устранён.