Учёные выяснили причины изменения цвета реки с зелёного на синий

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Учёные выяснили причины изменения цвета реки с зелёного на синий

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Фото © Соцсети

Местные хозяева собак жаловались, что животные заболевали после прогулки около водоёма.

Эксперты были шокированы после того, как получили фотографии реки Аус в Англии, цвет которой менялся от яркого синего до зелёного. Однако после долгого расследования им всё-таки удалось разгадать эту загадку. О странных изменениях воды стало известно после жалобы местных хозяев собак. По их словам, животные заболевали после прогулки рядом с рекой, сообщает Mirror.

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Это происходило не один день, а каждый — на протяжении нескольких месяцев! Больше похоже на мыльную жидкость, но я без понятия, что это было на самом деле

Местная жительница

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Исследование показало, что вода была загрязнена по вине соседнего предприятия, название которого не уточняется. По данным агентства по охране окружающей среды Anglian Water, загрязнение не являлось вредным для природы и его источник уже устранён.

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