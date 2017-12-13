Джиджи Хадид расколола Instagram своими волосатыми подмышками

Британский журнал Love Magazine выпустил адвент-календарь, одной из участниц которого стала американская модель Джиджи Хадид. На кадрах модель продемонстрировала прекрасную фигуру, навыки в боксе и свою естественность — небритые подмышки.

Американская модель подверглась жёсткой критике со стороны пользователей Сети.

Ролик с её участием вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников модели. Одни пользователи выразили отвращение к густой растительности знаменитости, а другие похвалили её за то, что она не постеснялась таким образом выступить против ущемления женских прав в современном обществе.

Ничего мерзкого не вижу в этом! Я восхищена идеей. Это хороший способ выразить свою независимость. Хорошо, что мы можем поговорить об этом здесь и сейчас Mehtapstefou, пользователь "Инстаграма"

Тот, кто выложил это видео, должен получить предупреждение или совсем удалить видео. Разве вы не видите, что это женский недостаток? Это кошмар! Сама себя только дурой выставила Iamamajafanatic, пользователь "Инстаграма"

Это одиннадцатый по счёту ролик серии журнала. Ранее в съёмках для адвент-календаря также уже снялись Тейлор Хилл, Эшли Грэм, Кендалл Дженнер, Рита Ора, Эмили Ратаковски и другие знаменитости.

Публикация от LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) Дек 7 2017 в 12:59 PST

Публикация от LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) Дек 3 2017 в 1:09 PST

Публикация от LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) Дек 1 2017 в 1:00 PST