Twitter отказался блокировать сетевых педофилов, так как они не нарушают закон

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Twitter отказался блокировать сетевых педофилов, так как они не нарушают закон

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Британское правительство приняло решение штрафовать социальные сети за недостаточный уровень защиты детей от троллинга. Издание The Sun изучило аккаунты в "Твиттере" и пришло к выводу, что троллинг — далеко не самое страшное, что могут встретить дети в этой соцсети.

Изданию удалось обнаружить множество аккаунтов "неконтактных" педофилов, которые рассказывают в "Твиттере" о своей тяге к детям. При этом все они подчёркивают, что не встречаются с детьми, а значит, не нарушают закон. The Sun отмечает, что в качестве аватарок сетевые педофилы выбирают изображения мультяшных персонажей, которые нравятся детям.

Несмотря на то что такие пользователи отрицают контакты с детьми, они открыто обсуждают свои сексуальные предпочтения и утверждают, что их "сексуальная ориентация" ничем не отличается от гомосексуализма. Кроме того, педофилы настаивают, что являются преследуемым меньшинством.

Ряд британских политиков и представителей общественных организаций уже потребовал от социальной сети заблокировать аккаунты педофилов.

Это очень тревожно. Как это соответствует стандартам сообщества "Твиттера"? Необходимо блокировать учётные записи, которые защищают или нормализуют сексуальность детей

Депутат Иветт Купер

Источник в "Твиттере" сообщил изданию, что подозрительные аккаунты были показаны Национальному агентству по преступности. Тем не менее полиция не потребовала от соцсети блокировать педофилов и не запрашивала подробную информацию о пользователях, так как они не нарушают закон.

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