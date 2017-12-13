Полицейских осудили за весёлую фотосессию с самым разыскиваемым преступником

35-летний Рожерио обвиняется в вымогательстве, незаконном обороте наркотиков и многочисленных убийствах.

Полицейские Бразилии подверглись общественному осуждению после того, как в Сети появились селфи стражей правопорядка с одним из самых разыскиваемых преступников. На кадрах офицеры улыбаются рядом с задержанным, и тот в свою очередь тоже позирует, сообщает Independent.

По данным полиции, 35-летний Рожерио Авелино да Силва ответственен за недавние преступления в крупнейшей фавеле Рио-де-Жанейро Росинья, где произошла перестрелка конкурирующих группировок.

После появления снимков пользователи Сети и местные СМИ возмутились несерьёзности полицейских. По мнению многих, офицеры фотографировались с преступником, словно с рок-звездой.