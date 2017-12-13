Девушка экс-звезды "Манчестер Сити" покончила с собой

Фэй Ховард отправила предсмертное сообщение своему возлюбленному Билли О'Брайену, после чего футболист забил тревогу, но было уже поздно.

23-летнюю Фэй Ховард нашли мёртвой недалеко от парка Олтрингем в Большом Манчестере. В своём последнем сообщении она написала, что чувствует себя неловко из-за своего недуга и не хочет обременять О'Брайена.

Медики объяснили позже, что девушке был поставлен диагноз: диссинергия мышц тазового дна, он часто вызывал у неё запоры. В результате вес Ховард снизился до критической отметки и ей прописали антидепрессанты.

Мы познакомились в соцсети в 2015-м, и всё так быстро закрутилось у нас. В отпуске у неё были боли в животе, а когда приехали домой, она к врачу сходила. Болезнь стала сказываться на Фэй, и улучшений никаких не происходило Билли O'Брайен

Также экс-голкипер "Манчестер Сити" рассказал The Sun, что в прошлом году она не поехала с ним в отпуск, так как её состояние ухудшалось.

Она не раз говорила мне, что чувствует себя обузой, и даже какое-то время жила у себя дома. Также она не раз заявляла о своей склонности к суициду, но всегда говорила, что никогда этого не сделает. Мы слишком сильно любили друг друга... Билли O'Брайен

На месте гибели 23-летней девушки при ней обнаружили мобильный телефон, на котором играла музыка, фотография дедушки и две упаковки антидепрессантов. А при обыске дома в её комнате была найдена предсмертная записка.