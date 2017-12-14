25-летняя киевлянка: Парни за 30, у которых нет 100к на счету, — кому вы нужны?

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25-летняя киевлянка: Парни за 30, у которых нет 100к на счету, — кому вы нужны?

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Жительница Киева Виктория Лавренова стала новым героем социальных сетей. В своём "твиттере" девушка объяснила "парням старше 30 лет", что без ста тысяч на счету они никому не нужны. При этом Виктория не уточнила, в какой валюте оценивает нужность мужчин.

В комментариях девушка пояснила, что в особенности таким мужчинам не стоит рассчитывать на внимание двадцатипятилетних представительниц прекрасного пола.

Пост Виктории вызвал бурную реакцию у пользователей "Твиттера" и собрал больше полутора сотен ответов. Комментаторы задали девушке множество вопросов и выдвинули встречные требования.

У Виктории даже появились подражатели, которые выдвинули собственные требования к девушкам и парням.

Кстати, в комментариях Виктория пояснила, что не ищет мужа, так что парням старше тридцати, которые бросились пополнять счёт, можно расслабиться: им всё равно ничего не светит.

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