25-летняя киевлянка: Парни за 30, у которых нет 100к на счету, — кому вы нужны?

В комментариях девушка пояснила, что в особенности таким мужчинам не стоит рассчитывать на внимание двадцатипятилетних представительниц прекрасного пола.
Парни у которых на счету меньше ста тысяч и они старше 30 лет, на что вы вообще рассчитываете? Вы же реально уже никому не нужны— Victoria (@vika_lavrenova) 12 декабря 2017 г.
Пост Виктории вызвал бурную реакцию у пользователей "Твиттера" и собрал больше полутора сотен ответов. Комментаторы задали девушке множество вопросов и выдвинули встречные требования.
сорри, а о какой валюте речь? пытаюсь тут прикинуть нужен ли я кому-то ¯\_(ツ)_/¯— offbeat triplet (@dance_red_river) 12 декабря 2017 г.
Девушки у которых на счету меньше ста борщей и они старше 30 лет, на что вы вообще рассчитываете? Вы же реально уже никому не нужны— just korean things (@konemwins) 12 декабря 2017 г.
У Виктории даже появились подражатели, которые выдвинули собственные требования к девушкам и парням.
девушки у которых под фото меньше ста лайков и они старше 30 лет, на что вы вообще рассчитываете? Вы же реально уже никому не нужны— Олена Гарная (@OGarnaya) 13 декабря 2017 г.
Парни, которые не могу отвести девушку в макдональдс и они старше 30 лет, на что вы вообще рассчитываете? https://t.co/YFHPeypD3m— BAD FRAME ( ) (@Ofect) 13 декабря 2017 г.
Кстати, в комментариях Виктория пояснила, что не ищет мужа, так что парням старше тридцати, которые бросились пополнять счёт, можно расслабиться: им всё равно ничего не светит.
14 ноября 2017 г.
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