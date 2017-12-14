25-летняя киевлянка: Парни за 30, у которых нет 100к на счету, — кому вы нужны?

Жительница Киева Виктория Лавренова стала новым героем социальных сетей. В своём "твиттере" девушка объяснила "парням старше 30 лет", что без ста тысяч на счету они никому не нужны. При этом Виктория не уточнила, в какой валюте оценивает нужность мужчин.

В комментариях девушка пояснила, что в особенности таким мужчинам не стоит рассчитывать на внимание двадцатипятилетних представительниц прекрасного пола. Парни у которых на счету меньше ста тысяч и они старше 30 лет, на что вы вообще рассчитываете? Вы же реально уже никому не нужны — Victoria (@vika_lavrenova) 12 декабря 2017 г. Пост Виктории вызвал бурную реакцию у пользователей "Твиттера" и собрал больше полутора сотен ответов. Комментаторы задали девушке множество вопросов и выдвинули встречные требования. сорри, а о какой валюте речь? пытаюсь тут прикинуть нужен ли я кому-то ¯\_(ツ)_/¯ — offbeat triplet (@dance_red_river) 12 декабря 2017 г. Девушки у которых на счету меньше ста борщей и они старше 30 лет, на что вы вообще рассчитываете? Вы же реально уже никому не нужны — just korean things (@konemwins) 12 декабря 2017 г. У Виктории даже появились подражатели, которые выдвинули собственные требования к девушкам и парням. девушки у которых под фото меньше ста лайков и они старше 30 лет, на что вы вообще рассчитываете? Вы же реально уже никому не нужны — Олена Гарная (@OGarnaya) 13 декабря 2017 г. Парни, которые не могу отвести девушку в макдональдс и они старше 30 лет, на что вы вообще рассчитываете? https://t.co/YFHPeypD3m — BAD FRAME ( ) (@Ofect) 13 декабря 2017 г. Кстати, в комментариях Виктория пояснила, что не ищет мужа, так что парням старше тридцати, которые бросились пополнять счёт, можно расслабиться: им всё равно ничего не светит. :) pic.twitter.com/1n6Cavd2KQ — Victoria (@vika_lavrenova) 14 ноября 2017 г.