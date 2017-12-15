Хозяин избавился от собаки с помощью "Тайного Санты"

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Хозяин избавился от собаки с помощью "Тайного Санты"

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В утренней передаче This Morning сюжет про нерадивого "тайного Санту" (по одноимённой традиции, которая подразумевает анонимный обмен подарками) поднял на уши тысячи пользователей соцсетей.

В Кенте, Великобритания, "тайный Санта" преподнёс сюрприз в виде спаниеля Эльфа позже остальных — через день после новогоднего корпоратива. Новоиспечённый хозяин вроде как обрадовался подарку, но на следующий же день бросил его одного у себя дома, так как пса некому было приютить в загруженные будние часы.

<p>Фото © Соцсети</p>

Столько твитов с хештегом названия телепередачи This Morning англоязычный "Твиттер" не видел уже давно. Все пользователи в унисон ругали "тайного Санту" за выбор подарка на Рождество.

Какой идиот может додуматься подарить собаку малознакомому коллеге на Рождество? Это же идиотизм!

Пользователь Мэт Мэллберри

<p>Фото © Соцсети</p>

Представитель общества по защите животных The Dogs Trust в Уитстабле, забравший Эльфа к себе, выступил в эфире другой телепередачи и призвал офисных работников подумать трижды, прежде чем делать подобные подарки малознакомым коллегам.

Из приятных новостей — собаку уже забрала домой из приюта её новая семья. Теперь Эльф встретит Рождество в кругу тех людей, которые его всегда будут любить и, главное, ждать.

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