Вдохновляющая история успеха сексуальной девушки с сюрпризом в конце

30-летней актрисе из Австралии Даниель Алексис пришлось пройти через тяжёлые испытания, прежде чем её пригласили сниматься в Голливуде. До своего карьерного взлёта ей пришлось работать на шахтах, убираться в барах и спортзалах. И это была бы очередная вдохновляющая история, если бы не один нюанс. Какой? Прокрутите этот пост вниз, чтобы узнать, в чём дело.

Я родилась и выросла в австралийском городе Перт

Ещё со школьных времён я мечтала связать свою жизнь со сценой

В начальных классах я чувствовала себя яркой и креативной

Но в средней школе сверстники стали издеваться надо мной, потому что я была на них непохожа

Я выделялась из общей массы — в меня даже бросали камни

Но вскоре я смогла найти единомышленников, которые понимали и поддерживали меня

Особенную поддержку мне оказали мои мама и дедушка

Наконец, окончив школу, я поступила в актёрскую академию

Казалось бы, мечта наконец начала сбываться, но... роли мне не предлагали, когда узнавали, кто я на самом деле

Пришлось забыть о своей мечте, ведь нужно было на что-то жить

Я кардинально сменила род своей деятельности. Работала на шахтах, убиралась в барах и спортзалах

Я уехала из Перта и жила какое-то время в Сиднее и Мельбурне

Но однажды я решила, что надо вернуться к своей мечте

Я разослала огромное количество резюме разным продюсерам, в том числе — голливудским

И чудо! Меня пригласили в заветный Лос-Анджелес на пробы

Казалось бы, это идеальная история осуществления мечты

В Голливуде моя особенность сыграла в мою пользу

Пора рассказать, что же это за нюанс... Просто я родилась мальчиком, и меня звали Шейн

Всю жизнь я чувствовала травлю со стороны своих одноклассников, жителей города, да и всей Австралии

А когда мне было три, я призналась маме, что стану девочкой, когда вырасту. Так и произошло!

Именно мама и дедушка накопили деньги, чтобы оплатить мне операцию по смене пола

Вначале я чувствовала себя некомфортно — принимала гормональные препараты. Но операция помогла мне обрести уверенность

А сменившая пол Кейтлин Дженнер вдохновила меня на то, чтобы рассказать о своей истории всей Австралии

Именно благодаря своей особенности я приглянулась голливудским продюсерам

В Лос-Анджелесе меня приняли с распростёртыми объятиями. Вскоре вы увидите меня на больших экранах