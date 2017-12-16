Вдохновляющая история успеха сексуальной девушки с сюрпризом в конце

Я родилась и выросла в австралийском городе Перт
Ещё со школьных времён я мечтала связать свою жизнь со сценой
В начальных классах я чувствовала себя яркой и креативной
Но в средней школе сверстники стали издеваться надо мной, потому что я была на них непохожа
Я выделялась из общей массы — в меня даже бросали камни
Но вскоре я смогла найти единомышленников, которые понимали и поддерживали меня
Особенную поддержку мне оказали мои мама и дедушка
Наконец, окончив школу, я поступила в актёрскую академию
Казалось бы, мечта наконец начала сбываться, но... роли мне не предлагали, когда узнавали, кто я на самом деле
Пришлось забыть о своей мечте, ведь нужно было на что-то жить
Я кардинально сменила род своей деятельности. Работала на шахтах, убиралась в барах и спортзалах
Я уехала из Перта и жила какое-то время в Сиднее и Мельбурне
Но однажды я решила, что надо вернуться к своей мечте
Я разослала огромное количество резюме разным продюсерам, в том числе — голливудским
И чудо! Меня пригласили в заветный Лос-Анджелес на пробы
Казалось бы, это идеальная история осуществления мечты
В Голливуде моя особенность сыграла в мою пользу
Пора рассказать, что же это за нюанс... Просто я родилась мальчиком, и меня звали Шейн
Всю жизнь я чувствовала травлю со стороны своих одноклассников, жителей города, да и всей Австралии
А когда мне было три, я призналась маме, что стану девочкой, когда вырасту. Так и произошло!
Именно мама и дедушка накопили деньги, чтобы оплатить мне операцию по смене пола
Вначале я чувствовала себя некомфортно — принимала гормональные препараты. Но операция помогла мне обрести уверенность
А сменившая пол Кейтлин Дженнер вдохновила меня на то, чтобы рассказать о своей истории всей Австралии
Именно благодаря своей особенности я приглянулась голливудским продюсерам
В Лос-Анджелесе меня приняли с распростёртыми объятиями. Вскоре вы увидите меня на больших экранах
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