Полиция два года скрывала улики, доказывающие невиновность парня в изнасиловании

Адвокаты 22-летнего Лиама Аллана доказали, что полиция два года скрывала улики, доказывающие его невиновность. Студенту-криминалисту грозило 20 лет тюремного заключения за изнасилование, которого он не совершал, сообщает The Sun.

22-летнему Лиаму Аллану было предъявлено обвинение в нескольких случаях изнасилования своей знакомой. Следствие по этому делу длилось два года, и всё это время полиция скрывала сообщения "жертвы", которые доказывали: сексуальная связь была добровольной. Девушка не только не была против секса с Лиамом — она сама инициировала его и даже рассказывала друзьям, как сильно ей понравилось.

Незадолго до суда, на котором должен был прозвучать приговор по делу Лиама, доступ к этой переписке получил его адвокат Джерри Хейс. Ранее защитники студента неоднократно запрашивали доступ к сообщениям "жертвы", но полиция отказывалась его предоставить, заявляя, что они не имеют отношения к делу.

После обнародования улик все обвинения с Лиама Аллана были сняты. Судья Питер Гауэр признал его невиновным по всем пунктам и потребовал провести расследование действий полиции "на самом высоком уровне". Скотленд-Ярд уже заявил, что проводит "срочную оценку" действий коллег.