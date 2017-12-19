"Мисс Германия" судится с бизнесменом, который заразил её и настоял на аборте

31-летняя модель Элин Мари Массел из Гамбурга требует $15 млн от бизнесмена с Манхэттена 47-летнего Роберта Чарльза Гиббинса.

Роберт, генеральный директор Autonomy Capital на Манхэттене, был женат и имел детей, когда в 2014 году он встретил победительницу национального конкурса красоты "Мисс Германия" 2012 года.

Роберт обсыпал свою новую подругу щедрыми подарками и обещаниями. Клатч от Faberge, сеансы массажа от лучших специалистов на Манхэттене, роскошная поездка в Бразилию на World Cup и так далее. Кроме того, Элин мечтала о страусиной ферме, и Роберт обещал ей помочь открыть бизнес в Уганде. Взамен он требовал лишь одного — секса без презервативов.

Он пообещал купить для нас большое имение в Канаде и страусиную ферму в Уганде...он много чего обещал Элин Мари Массел

Сразу после первой недели половых отношений Элин заметила у себя симптомы папилломавируса (ВПЧ-инфекция) и обратилась к врачу, который подтвердил её опасения. Девушка не имела других партнёров и обвинила в заражении Роберта.

Он мне ничего не сказал про свои болезни до того, как мы легли в постель. Несмотря на это, я продолжала с ним отношения, ведь он оплачивал моё проживание на Манхэттене Элин Мари Массел

Ещё через некоторое время Элин забеременела. Эта новость вывела финансиста из себя, и он строго наказал Элин сделать аборт. В противном случае — он не собирается содержать ребёнка или смотреть, как она "становится толстой и ужасной".

Его адвокат сказал мне, что мне дадут деньги на аборт, но содержать нашего малыша он не собирался, поэтому я решила избавиться от ребёнка. Думала, пока он не ушёл от жены, это будет рисковым шагом Элин Мари Массел

Но за три года отношения себя исчерпали — Роберт перестал уделять Элин внимание, а затем сказал, что от жены он уходить не собирается. Тогд Элин подала в суд на Роберта за заражение половыми болезнями и принуждение к избавлению от ребёнка. Она требует компенсации в размере $15 млн.