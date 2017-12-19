Уфолог показал голову снежного человека, которая 65 лет хранится в его морозилке

Кинолог и художник Питер Кейн из Нью-Йорка много лет увлекается поисками снежного человека, НЛО и охотой на пришельцев. Несколько дней назад мужчина выложил на YouTube видео, в котором утверждает, что его отцу удалось убить Бигфута ещё в 1953 году и с тех пор голова чудовища хранится в морозильной камере.

По словам Питера Кейна, голова Бигфута, или снежного человека, весит больше пятидесяти килограммов. Мужчина не может объяснить, почему решился рассказать о семейной реликвии лишь теперь, однако настаивает, что "трофей" абсолютно реален.

За несколько дней ролик Питера Кейна посмотрело больше 100 тысяч человек. Большинство пользователей YouTube отнеслись к заявлениям кинолога со скепсисом и юмором, но нашлись и те, кто не сомневается в его словах.

Я был изгнан из академического мира, высмеян палеоантропологическим сообществом (отчасти потому, что я не мог произнести это слово), но теперь я оправдан, я чувствую себя оправданным. Спасибо, Питер, спасибо пользователь YouTube

Твои художественные навыки всегда меня поражают. Мне нравятся твои видеоролики, они классные! пользователь YouTube

Выглядит так же, как тот, которого мы видели во Флориде... Я не верил в них, пока не увидел своими глазами... Теперь я уверен, что он реален пользователь YouTube

Скептики всегда будут сомневаться. Это просто зависть пользователь YouTube

Впрочем, в пользу версии скептиков говорит самопрезентация Питера: в описании канала он представляется как тренер собак, художник и комик, увлекающийся уфологией.