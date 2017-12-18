Гламурная модель, откусившая ухо автоледи, сядет на 5 лет

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Гламурная модель, откусившая ухо автоледи, сядет на 5 лет

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27-летней модели Хлое Хаммонд не понравилось замечание от 56-летней Джулии Холлоуэй по поводу использования телефона за рулём, и она откусила ей ухо.

<p>Фото © Central News</p>

Конфликт между Хлоей и 56-летней Джулией Холлоуэй произошёл в марте 2017-го. Жертва до сих пор не может забыть, как модель набросилась на неё и откусила часть уха только из-за того, что Джулия сделала ей замечание по поводу использования телефона за рулём, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Central News</p>

После того как Хлоя выслушала критику в свой адрес, она поставила авто на ручник, вышла из машины и напала на другую автоледи. Позже на допросе она отрицала, что пыталась откусить ухо, но, когда ей показали видео с камер наблюдения, признала свою вину.

<p>Фото © Central News</p>

Я была в таком шоке... я не могла поверить, что человек может откусить чьё-то ухо. Мне пришлось сделать операцию, и я неделю провела в больнице для устранения последствий инфекции

Джулия Холлоуэй

<p>Фото © Central News</p>

Джулия — беззащитная слабая женщина. Инцидент нанёс ей огромный моральный ущерб, теперь она вынуждена принимать лекарства от ночных кошмаров и депрессии

Судья Филип Бартл

<p>Фото © Central News</p>

За сотрудничество со следствием и искреннее раскаяние во время суда вместо грозивших 6–12 лет Хлоя получила пять лет лишения свободы.

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