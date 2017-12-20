Девушку, которая тронула грудь трансгендера, обвинили в секс-домогательствах

Она неожиданно схватила меня и не отпускала. Говорила мне комплименты и пыталась проявить сексуальную активность. Начала трогать меня за грудь...
Потерпевшая
Пострадавшая пыталась оттолкнуть Маунд, но у неё не хватило на это сил, и пришлось объяснять ей по-человечески, чтобы она от неё отошла. После инцидента трансгендер пошла с заявлением в полицию и пожаловалась, что теперь не может находиться одна дома, а на улице — без сопровождения.
Суд обвинил Ребекку Маунд в сексуальном нападении и назначил ей уголовный срок. Сама женщина раскаялась в содеянном, но пояснила, что все её действия были лишь ради шутки и не несли серьёзных последствий.
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