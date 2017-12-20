Девушку, которая тронула грудь трансгендера, обвинили в секс-домогательствах

В выходные 31-летняя Ребекка Маунд проходила мимо гей-клуба в центре Кардиффа, рядом с которым наткнулась на потерпевшую. Женщина была навеселе и после небольшого общения решила обнять девушку-трансгендера, Маунд не скупилась на комплименты в её адрес.

Она неожиданно схватила меня и не отпускала. Говорила мне комплименты и пыталась проявить сексуальную активность. Начала трогать меня за грудь... Потерпевшая

Пострадавшая пыталась оттолкнуть Маунд, но у неё не хватило на это сил, и пришлось объяснять ей по-человечески, чтобы она от неё отошла. После инцидента трансгендер пошла с заявлением в полицию и пожаловалась, что теперь не может находиться одна дома, а на улице — без сопровождения.

Суд обвинил Ребекку Маунд в сексуальном нападении и назначил ей уголовный срок. Сама женщина раскаялась в содеянном, но пояснила, что все её действия были лишь ради шутки и не несли серьёзных последствий.