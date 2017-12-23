"Я потерял девственность с инопланетянкой и являюсь отцом 60 наших детей"

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"Я потерял девственность с инопланетянкой и являюсь отцом 60 наших детей"

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Фото © Соцсети

74-летний старик, якобы потерявший девственность с пришельцем, рисует картины их встреч.

74-летний мужчина, который якобы лишился девственности с инопланетянкой и является отцом нескольких десятков их детей, теперь рисует яркие образы их романтических встреч. Правда, по словам Дэвида Хаггинса, существо с внеземным именем Кресинт — не единственная партнёрша, которая уделила ему внимание, сообщает Mirror.

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Житель Нью-Йорка утверждает, что в первый раз встретился с инопланетной цивилизацией, когда ему было восемь лет. Однако когда ему исполнилось 17 лет, их встречи приняли другой оборот и он впервые занялся сексом с Кресинт. Сейчас он отец более 60 детей — полулюдей, полупришельцев.

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Впрочем, по мнению Дэвида, изначально его использовали для программы размножения инопланетян, но спустя время они с Кресинт влюбились в друг друга.

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Я гулял по лесу, когда увидел девушку, сидящую под деревом. Она приблизилась ко мне, и я сразу возбудился. Она смотрит на меня, и я падаю и достигаю кульминации, довольно болезненной. Потом я смотрю ей в глаза и теряю сознание. Девственность потеряна

Дэвид Хаггинс

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У неё было очень красивое тело. Единственное, что отличало её от обычной девушки, — это длинные ногти и большие глаза, а её лицо было бледным

Дэвид Хаггинс

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Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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