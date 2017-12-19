Вирусняк — огонь! В Новосибирске один промоутер поджёг другого (видео)

На кадрах видно, как в какой-то момент поединок прекращается, после чего один из промоутеров поджигает спину второго. При этом пылающий соперник не замечает огня и продолжает лезть в драку. К счастью, недалеко от места оказывается охранник с огнетушителем в руках.
По сообщениям местных СМИ, никто из участников драки так и не обратился в полицию, их личности до сих пор не установлены. Конечно же, это лишний раз наталкивает на мысль, что видео — вирусная реклама, однако оно собрало уже больше 150 тысяч просмотров в соцсети "ВКонтакте". Большинство пользователей скептически отнеслись к происходящему, посчитав всё постановкой, но нашлись и те, кто сопереживал участникам ролика.
Маркетинговая война, фейковые драки, наверное, продукт такой же
Никита Недоговоров
Господи, какие люди бездушные, мимо проходить, когда человек горит... а ещё хуже — снимать и не сказать, когда этот чёрт только поджёг его
Ирина Кайгородова
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