Вирусняк — огонь! В Новосибирске один промоутер поджёг другого (видео)

В паблике "Типичный Новосибирск" появилось видео драки промоутеров в районе станции метро "Студенческая". Мужчины якобы не поделили место для раздачи листовок и решили выяснить отношения с помощью грубой силы.

На кадрах видно, как в какой-то момент поединок прекращается, после чего один из промоутеров поджигает спину второго. При этом пылающий соперник не замечает огня и продолжает лезть в драку. К счастью, недалеко от места оказывается охранник с огнетушителем в руках.

По сообщениям местных СМИ, никто из участников драки так и не обратился в полицию, их личности до сих пор не установлены. Конечно же, это лишний раз наталкивает на мысль, что видео — вирусная реклама, однако оно собрало уже больше 150 тысяч просмотров в соцсети "ВКонтакте". Большинство пользователей скептически отнеслись к происходящему, посчитав всё постановкой, но нашлись и те, кто сопереживал участникам ролика.

Маркетинговая война, фейковые драки, наверное, продукт такой же Никита Недоговоров