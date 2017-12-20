Деревья на элитной парковке "украсили" шипами против голубей

Жители одного из самых богатых районов Бристоля придумали оригинальный способ защитить свои элитные автомобили от помёта голубей: они покрыли ветви растущих у парковки деревьев острыми шипами. Как ни странно, пользователи "Твиттера" не оценили смекалку богачей и возмутились их жестоким отношением к птицам.

Наша война с дикой природой. Теперь птицам запрещено сидеть на деревьях?! Противоголубиные шипы были замечены в Клифтоне, Бристоль, над автостоянкой. Кто-нибудь видел такое прежде? Почему это разрешено?! Дженнифер Гарретт

Our war on wildlife: now birds are not allowed in trees...?! Pigeon spikes spotted in Clifton, Bristol above a car park. Has anyone seen this before? How is it allowed?!

: thanks to Anna Francis pic.twitter.com/NuG9WvYBMj — Jennifer Garrett (@JMAGarrett) 18 декабря 2017 г.

Возмущение Дженнифер Гарретт разделили и другие пользователи "Твиттера". За сутки её запись собрала почти две тысячи репостов и больше трёх сотен комментариев.

У меня нет слов, насколько это ужасно Йен Грин

Я ошеломлён, если честно. Плохо то, что это повлияет не только на голубей, — пострадают все птицы и белки. Очевидно, что это преступление Линди Лу

Наша прекрасная планета так страдает от жадности, коррупции и малопонятных социопатов, которые, по-видимому, заботятся только о накоплении богатства Стефен Додд

В процессе обсуждения проблемы выяснилось, что "противоголубиные" деревья растут на частной территории, поэтому городской совет Бристоля не сможет потребовать убрать шипы. Однако советник по защите природы Паула О'Рурк пообещала поднять этот вопрос на следующем заседании местного совета, сообщает Bristol Post.