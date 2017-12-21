Конференцию секс-роботов перенесли в секретное место из-за угрозы теракта

Угрозы посыпались со стороны исламских экстремистов, которые приравняли использование секс-роботов к гомосексуализму.

Двухдневная Международная конференция секс-роботов должна была пройти в лондонском Университете Голдсмит, однако мероприятие пришлось перенести в более безопасное и секретное место в целях безопасности.

Один из организаторов конференции Адриан Дэвид Чок заявил Daily Mail, что малайзийская полиция сообщила ему о возможных террористических атаках на мероприятии.

Они выступили против секс-роботов. Они приравнивают использование этих новейших разработок к гомосексуализму Адриан Дэвид Чок

В Лондоне уже второй год подряд проходит международный фестиваль в Университете Голдсмит. В 2015 году это мероприятие планировалось провести в Малайзии, но заявление возмутило начальника полиции в Куалу-Лумпуре. Он постановил, что конференция является безнравственной, и заявил, что все организаторы и их помощники сядут в тюрьму, если мероприятие всё-такие проведут.

В ответ на это заявление участники конференции выразили недоумение, почему приверженцы ислама выступают против роботов. В качестве своего оправдания они заявили, что их можно использовать не только для утоления сексуальных потребностей, но и в научных целях.