В США переиздали путеводитель для чернокожих, где они не пересекаются с белыми

Так называемая зелёная книга выпускалась в период расовой сегрегации с 1936 по 1966 год и была рассчитана только на темнокожих жителей Штатов.

В США занялись переизданием путеводителей для афроамериканцев, в которых были указаны места, где им разрешалось оставаться, ходить по магазинам и есть без угрозы для жизни.

Переизданием занялся американский писатель Нат Гертлер. По его словам, за год удалось продать более 10 тысяч экземпляров через онлайн-магазины, а также с помощью сувенирных магазинов, работающих в Национальном музее афроамериканской истории и культуры в Вашингтоне и Национальном музее гражданских прав в Мемфисе.

Реакция на книгу очень хорошая. Пожилые люди тех времён наверняка помнят эту книгу. Если у вас есть такие знакомые, то она была бы замечательным подарком. В ней отражена вся реальность того времени, и её можно хранить как историю... Нат Гертлер

Книга была выпущена почтовым сотрудником Нью-Йорка Виктором Хьюго Грином — он собрал информацию по мерам предосторожности, в случае, если "вы попали в квартал светлокожих и в случае попадания в их общество". После отмены расовой сегрегации книга стала символом расовой дискриминации. Но сегодня возобновление печати и её популярность многие восприняли как нехороший знак.