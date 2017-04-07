Пьянка а-ля Шанель. В Ливерпуле прошёл фестиваль настоящих леди

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Пьянка а-ля Шанель. В Ливерпуле прошёл фестиваль настоящих леди

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Фото: © Reuters / Phil Noble

Уже третий год подряд на скачках Эйнтри разворачивается настоящее гламурное безумие. Ежегодно в начале апреля начинается трёхдневный фестиваль, который проходит в Ливерпуле. По традиции, пятница — это Женский день, и представительницы прекрасного пола пытаются перещеголять друг друга вечерними нарядами. В этом году организаторы установили дресс-код а-ля Шанель и ни капли не ошиблись. Сотни женщин разных возрастов в вызывающих мини и облегающих костюмах, предающиеся буйному разгулу, — это то, на что действительно стоит посмотреть.
 
Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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