Пьянка а-ля Шанель. В Ливерпуле прошёл фестиваль настоящих леди

Уже третий год подряд на скачках Эйнтри разворачивается настоящее гламурное безумие. Ежегодно в начале апреля начинается трёхдневный фестиваль, который проходит в Ливерпуле. По традиции, пятница — это Женский день, и представительницы прекрасного пола пытаются перещеголять друг друга вечерними нарядами. В этом году организаторы установили дресс-код а-ля Шанель и ни капли не ошиблись. Сотни женщин разных возрастов в вызывающих мини и облегающих костюмах, предающиеся буйному разгулу, — это то, на что действительно стоит посмотреть.