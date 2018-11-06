"Мой папа — заммэра". Как жить, чтобы государство не было должно: рецепт Глацких

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отстранил от должности директора департамента молодёжной политики Ольгу Глацких. 29-летняя чиновница некорректно высказалась на одном из совещаний по поводу ожиданий молодёжи и государственных обязательств. Ролик попал в Сеть, и для Ольги наступили тяжёлые времена. В прошлом олимпийской чемпионке пришлось извиняться, но локомотив народного негодования уже не остановить. Мы решили поподробнее изучить биографию этой девушки, чтобы понять, как нужно жить, чтобы не зависеть от государства.

Мама привела Олю в ДЮСШ, когда той было всего 4 года. Девочка попала к Раисе Алексеевне Черноголовой, которая к тому моменту уже воспитала целую плеяду выдающихся спортсменов.

В школе № 76, что в городе Лесном Свердловской области, Оля ничем особенным не выделялась, кроме того что очень часто пропускала занятия из-за тренировок.

Главный урок, который преподала мне Раиса Алексеевна, — это то, что она научила меня слушать тренера, хотя я очень импульсивный человек… Как видите, результат на лицо и я добилась того, чего хотели мы все Ольга Глацких

Отвечая на вопрос журналиста о том, в чём секрет раннего успеха в гимнастике, Глацких говорит так: "Безусловно, это талант, воля к победе и моё окружение".

Отчий дом Глацких покинула в 2001 году, когда ей было 12 лет. Тогда она попала в сборную. О том времени Ольга вспоминает как о периоде, когда её жизнь круто изменилась. Тогда её кумиром была Алина Кабаева, и на Олимпиаде в Афинах в 2004 году они уже выступали вместе.

Мне очень приятно, что у нас в Лесном есть улица почёта с портретами великих людей. Когда я проезжаю по улице, где висит мой портрет, мне всегда так прикольно, что я вишу на этом доме, что меня видят Ольга Глацких

Спортивную карьеру Глацких закончила в 16 лет. По её же словам, тогда она понимала, что не будет связывать свою жизнь со спортом.

У меня папа работал в администрации города Лесного — был первым замом мэра. Мне нравилось приходить к нему на работу, слушала, как он проводит совещания Ольга Глацких

Родители отправили Ольгу учиться в Москву, где она поступила в МГУ им. М.В. Ломоносова на факультет политологии. Параллельно девушка окончила и Финансовую академию при Правительстве РФ.

Ольга разведена, у неё есть маленький сын, которого она планировала отдать в плавание и биатлон. Сама Глацких предпочитает активный отдых, перемещаясь на машине. Судя по декларации, у чиновницы есть два автомобиля: Mercedes-Benz ML 350 и Lada 212140.

Карьера чиновницы оказалась под ударом после заявления, которое она сделала во время круглого стола, посвящённого реализации молодёжных проектов, в Кировграде. На мероприятии она сказала, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей их рожать".

Зарплата у Ольги Глацких для города Лесного более чем солидная — около 130 тыс. рублей. А её доход за 2016 год, когда она возглавила Департамент молодёжной политики Свердловской области, составил более 4,25 млн рублей. Кроме того, за ней числятся два земельных участка на 900 и 533 квадратных метра, две квартиры, одна из которых площадью 116 квадратных метров, и гараж.