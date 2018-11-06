"Мой папа — заммэра". Как жить, чтобы государство не было должно: рецепт Глацких

Мама привела Олю в ДЮСШ, когда той было всего 4 года. Девочка попала к Раисе Алексеевне Черноголовой, которая к тому моменту уже воспитала целую плеяду выдающихся спортсменов.
В школе № 76, что в городе Лесном Свердловской области, Оля ничем особенным не выделялась, кроме того что очень часто пропускала занятия из-за тренировок.
Главный урок, который преподала мне Раиса Алексеевна, — это то, что она научила меня слушать тренера, хотя я очень импульсивный человек… Как видите, результат на лицо и я добилась того, чего хотели мы все
Ольга Глацких
Отвечая на вопрос журналиста о том, в чём секрет раннего успеха в гимнастике, Глацких говорит так: "Безусловно, это талант, воля к победе и моё окружение".
Отчий дом Глацких покинула в 2001 году, когда ей было 12 лет. Тогда она попала в сборную. О том времени Ольга вспоминает как о периоде, когда её жизнь круто изменилась. Тогда её кумиром была Алина Кабаева, и на Олимпиаде в Афинах в 2004 году они уже выступали вместе.
Мне очень приятно, что у нас в Лесном есть улица почёта с портретами великих людей. Когда я проезжаю по улице, где висит мой портрет, мне всегда так прикольно, что я вишу на этом доме, что меня видят
Ольга Глацких
Спортивную карьеру Глацких закончила в 16 лет. По её же словам, тогда она понимала, что не будет связывать свою жизнь со спортом.
У меня папа работал в администрации города Лесного — был первым замом мэра. Мне нравилось приходить к нему на работу, слушала, как он проводит совещания
Ольга Глацких
Родители отправили Ольгу учиться в Москву, где она поступила в МГУ им. М.В. Ломоносова на факультет политологии. Параллельно девушка окончила и Финансовую академию при Правительстве РФ.
Ольга разведена, у неё есть маленький сын, которого она планировала отдать в плавание и биатлон. Сама Глацких предпочитает активный отдых, перемещаясь на машине. Судя по декларации, у чиновницы есть два автомобиля: Mercedes-Benz ML 350 и Lada 212140.
Карьера чиновницы оказалась под ударом после заявления, которое она сделала во время круглого стола, посвящённого реализации молодёжных проектов, в Кировграде. На мероприятии она сказала, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей их рожать".
Зарплата у Ольги Глацких для города Лесного более чем солидная — около 130 тыс. рублей. А её доход за 2016 год, когда она возглавила Департамент молодёжной политики Свердловской области, составил более 4,25 млн рублей. Кроме того, за ней числятся два земельных участка на 900 и 533 квадратных метра, две квартиры, одна из которых площадью 116 квадратных метров, и гараж.
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