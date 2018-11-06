В Сеть попала запись признания девушки с голосом, похожим на голос Ольги Глацких

После того как Ольга Глацких оказалась в центре скандала из-за своих высказываний, что "государство не просило рожать" детей и "ничего никому не должно", пользователи Сети стали распространять аудиозапись, на которой, предположительно, записан её монолог. Как пишут местные СМИ, запись была сделана одним из сотрудников главы департамента молодёжной политики Свердловской области в конце прошлого года.

По данным "Федерал пресс", откровения девушки с голосом, похожим на голос Ольги Глацких, были записаны накануне новогодних праздников. Во время этого разговора она использует ненормативную лексику и рассказывает, как получила эту должность.

24 сентября [2016 года]. Я вот так сижу у губернатора. После недельного запоя. Я проиграла выборы (в Законодательное собрание. — Прим. ред.), я бухала дома и никуда не выходила. Позвонили из приёмной губернатора и пригласили на встречу через два часа девушка с голосом, похожим на голос Ольги Глацких

Он спросил: "Ольга Вячеславовна, вы готовы возглавить департамент?" Я согласилась девушка с голосом, похожим на голос Ольги Глацких

Я соглашаюсь на эту историю, у меня нет команды, я живу в этой области два месяца, я никого здесь не знаю. Меня все поздравляют. А с чем поздравлять? Мне, *** [блин], дали орган исполнительной власти, а я не знаю, что с ним делать. Было весело... девушка с голосом, похожим на голос Ольги Глацких

Напомним, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике возглавила департамент молодёжной политики в октябре 2016 года. Именно тогда ведомство было выделено в отдельную структуру в Правительстве Свердловской области.

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