В Сеть попала запись признания девушки с голосом, похожим на голос Ольги Глацких

По данным "Федерал пресс", откровения девушки с голосом, похожим на голос Ольги Глацких, были записаны накануне новогодних праздников. Во время этого разговора она использует ненормативную лексику и рассказывает, как получила эту должность.
24 сентября [2016 года]. Я вот так сижу у губернатора. После недельного запоя. Я проиграла выборы (в Законодательное собрание. — Прим. ред.), я бухала дома и никуда не выходила. Позвонили из приёмной губернатора и пригласили на встречу через два часа
девушка с голосом, похожим на голос Ольги Глацких
Он спросил: "Ольга Вячеславовна, вы готовы возглавить департамент?" Я согласилась
девушка с голосом, похожим на голос Ольги Глацких
Я соглашаюсь на эту историю, у меня нет команды, я живу в этой области два месяца, я никого здесь не знаю. Меня все поздравляют. А с чем поздравлять? Мне, *** [блин], дали орган исполнительной власти, а я не знаю, что с ним делать. Было весело...
девушка с голосом, похожим на голос Ольги Глацких
Напомним, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике возглавила департамент молодёжной политики в октябре 2016 года. Именно тогда ведомство было выделено в отдельную структуру в Правительстве Свердловской области.
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