Кемеровские чиновники установили детскую площадку, сняли её на видео и увезли

Жительница Междуреченска, Кемеровская область, сняла на видео необычные методы работы чиновников, ответственных за благоустройство города. Во дворе её дома установили детскую площадку, но лишь для того, чтобы снять отчётное видео, после этого всё игровое оборудование собрали и увезли.

Автор видео рассказала, что во двор по адресу Октябрьская, 5 приехала "газель". Рабочие выгрузили из неё оборудование для детской площадки и установили его прямо на снег. После того как неизвестная женщина сняла "благоустройство" на видео, площадку вновь погрузили в "газель" и увезли.

Жительница Междуреченска уверена, что таким образом чиновники, ответственные за благоустройство города, отчитались перед начальством. Видео быстро стало вирусным в соцсетях и собрало множество ироничных комментариев.

От ить черти! Чё только не придумают, лишь бы не фотошопить asaman

Что вы так сразу на людей накинулись. Просто примеряли, может, по цвету не подошло hulyekigyo

Впрочем, некоторые комментаторы сочли, что видеозапись нельзя трактовать так однозначно.