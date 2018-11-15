Кемеровские чиновники установили детскую площадку, сняли её на видео и увезли

Автор видео рассказала, что во двор по адресу Октябрьская, 5 приехала "газель". Рабочие выгрузили из неё оборудование для детской площадки и установили его прямо на снег. После того как неизвестная женщина сняла "благоустройство" на видео, площадку вновь погрузили в "газель" и увезли.
Жительница Междуреченска уверена, что таким образом чиновники, ответственные за благоустройство города, отчитались перед начальством. Видео быстро стало вирусным в соцсетях и собрало множество ироничных комментариев.
От ить черти! Чё только не придумают, лишь бы не фотошопить
asaman
Что вы так сразу на людей накинулись. Просто примеряли, может, по цвету не подошло
hulyekigyo
Впрочем, некоторые комментаторы сочли, что видеозапись нельзя трактовать так однозначно.
А почему чиновники? Может, фирма по изготовлению детских площадок делает фотоматериал для своего сайта, так сказать, "с натуры", а тут сразу чиновников приплели
littlePrapor
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