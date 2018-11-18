Мэр Междуреченска выругался на камеру, узнав о "примерке" детской площадки

Мэр Междуреченска Владимир Чернов назвал дебилами чиновников, которые стали виновниками появления видео с переносной детской площадкой. Напомним, что ранее в Сети появился ролик, который сняла местная жительница. На кадрах рабочие устанавливают площадку на снег, а после завершения съёмки увозят её на "газели".

Кемеровские чиновники установили детскую площадку, сняли её на видео и увезли

На кадрах, попавших в Сеть, чиновник называет подчинённых дебилами и удивляется, почему для примерки детской площадки не использовали графические редакторы.

Они там реально дебилы там у нас, что ли? Ну прекрасно понимают, что сейчас в информационном мире творится <...> Ну всю эту визуализацию можно делать на компьютере Владимир Чернов

Впрочем, пламенная речь мэра убедила далеко не всех пользователей. Многие заподозрили, что чиновник просто пытается выйти из неловкой ситуации сухим, а заодно "отмазать" своих подчинённых.

Актёр, у которого ещё нет "Оскара". Вам бы в Голливуд — сниматься в мыльных мелодрамах, а не в мэрии сидеть. Владимир Коряжкин