Ради дела. Бизнесмены признались, каким чиновникам носят взятки

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Ради дела. Бизнесмены признались, каким чиновникам носят взятки

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Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новотси/Илья Питалев

Несколько тысяч предпринимателей откровенно рассказали, кому они вынуждены давать на лапу и сколько. Подробности смотрите в нашей инфографике.

<p>Инфографика: © L!FE</p>

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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