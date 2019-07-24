Чиновник так достал подчинённого, что тот уволился, отомстив ему на весь Twitter

Мало кому везёт с начальством, и Гарет Арнольд из Саут-Йоркшира, Великобритания, не оказался в их числе. Парень честно терпел все выкрутасы своего босса, но однажды терпению пришёл конец.

На днях в твиттер-аккаунте члена парламента Великобритании Джареда О'Мары появился странный пост. Судя по всему, написан он был не самим чиновником, потому как содержал обращение и не очень-то приятные слова в адрес Джареда. Но в максимально короткие сроки пост набрал 44 тысячи ретвитов и разошёлся по Сети, пишет Daily Mail.

Команда по связям с общественностью уходит... навсегда. Джаред, ты самый отвратительный моральный разложенец и взяточник, с которым я имел неудовольствие работать. Тебе плевать на своих избирателей. Тебе на всех, кроме себя, плевать Гарет Арнольд

Не то чтобы Джаред О'Мара имел какую-то хоть сколько-нибудь хорошую репутацию, но своим тредом Гарет только подлил масла в огонь. Он заявил, что за ним, скорее всего, уйдут и другие и чиновнику придётся закрыть офис для избирателей. Так политик снова будет ничего не делать и получать зарплату. Этот район, по словам Гарета, заслуживает чего-то большего и лучшего, чем Джаред.

Я даже не подумаю защищать тебя и твои попытки навариться на избирателях, ты эгоистичный дебильный козёл Гарет Арнольд

Под конец тирады Гарет запостил гифку с падающим микрофоном, подписав, что это своеобразное заявление об уходе. Так парень стильно и красиво хлопнул дверью. Хоть вскоре эти посты из официального аккаунта Джарета О'Мары были удалены, а страница самого Гарета заблокирована, парень стал местным героем.

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