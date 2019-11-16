10 фото, после которых вы полюбите тайваньский бейсбол, а главное — его фанаток

Бейсбол чрезвычайно популярен в США. А ещё в Японии, Южной Корее и на Тайване. Последняя страна теперь может похвастаться ещё и своими чирлидершами
Знакомьтесь: Кун Кун, больше известная как Ангел стадиона
Она так предана своему делу, что даже дождь не в силах испортить ей настроение
Кун Кун работает на играх национальной сборной и во время матчей клуба Chinatrust Brothers
У себя дома девушка невероятно популярна: у неё почти 300 тысяч подписчиков в "Инстаграме"
Но чирлидершу знают не только заядлые болельщики и пользователи соцсетей. Кун Кун часто появляется на телевидении и в журналах
В отличие от девушек из американских групп поддержки их азиатские коллеги берут не физподготовкой, а мимишностью
И няшностью (в этом они точно впереди планеты всей)
Говорят, что с некоторых пор турпоток на Тайвань растёт не по дням, а по часам. Спасибо бейсболу!
А вы бы съездили?
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