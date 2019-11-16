10 фото, после которых вы полюбите тайваньский бейсбол, а главное — его фанаток

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Фото © Instagram/qun_04

Даже если вы не догадывались о его существовании, теперь вы точно будете держать руку на пульсе.

Бейсбол чрезвычайно популярен в США. А ещё в Японии, Южной Корее и на Тайване. Последняя страна теперь может похвастаться ещё и своими чирлидершами

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/qun_04" target="_blank">qun_04</a></p>

Знакомьтесь: Кун Кун, больше известная как Ангел стадиона

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/qun_04" target="_blank">qun_04</a></p>

Она так предана своему делу, что даже дождь не в силах испортить ей настроение

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/qun_04" target="_blank">qun_04</a></p>

Кун Кун работает на играх национальной сборной и во время матчей клуба Chinatrust Brothers

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/qun_04" target="_blank">qun_04</a></p>

У себя дома девушка невероятно популярна: у неё почти 300 тысяч подписчиков в "Инстаграме"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/qun_04" target="_blank">qun_04</a></p>

Но чирлидершу знают не только заядлые болельщики и пользователи соцсетей. Кун Кун часто появляется на телевидении и в журналах

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/qun_04" target="_blank">qun_04</a></p>

В отличие от девушек из американских групп поддержки их азиатские коллеги берут не физподготовкой, а мимишностью

И няшностью (в этом они точно впереди планеты всей)

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/qun_04" target="_blank">qun_04</a></p>

Говорят, что с некоторых пор турпоток на Тайвань растёт не по дням, а по часам. Спасибо бейсболу!

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/qun_04" target="_blank">qun_04</a></p>

А вы бы съездили?

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/qun_04" target="_blank">qun_04</a></p>

10 знойных фото модели, которая покорила фанатов своим пикантным загаром

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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