10 фото, после которых вы полюбите тайваньский бейсбол, а главное — его фанаток

Даже если вы не догадывались о его существовании, теперь вы точно будете держать руку на пульсе.

Бейсбол чрезвычайно популярен в США. А ещё в Японии, Южной Корее и на Тайване. Последняя страна теперь может похвастаться ещё и своими чирлидершами

Знакомьтесь: Кун Кун, больше известная как Ангел стадиона

Она так предана своему делу, что даже дождь не в силах испортить ей настроение

Кун Кун работает на играх национальной сборной и во время матчей клуба Chinatrust Brothers

У себя дома девушка невероятно популярна: у неё почти 300 тысяч подписчиков в "Инстаграме"

Но чирлидершу знают не только заядлые болельщики и пользователи соцсетей. Кун Кун часто появляется на телевидении и в журналах

В отличие от девушек из американских групп поддержки их азиатские коллеги берут не физподготовкой, а мимишностью

И няшностью (в этом они точно впереди планеты всей)

Говорят, что с некоторых пор турпоток на Тайвань растёт не по дням, а по часам. Спасибо бейсболу!

А вы бы съездили?

10 знойных фото модели, которая покорила фанатов своим пикантным загаром