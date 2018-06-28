Россиянин бесплатно поселил у себя перуанцев и угрожает соседям "порвать за них"

Наши соотечественники продолжают поражать болельщиков с разных уголков планеты своим русским гостеприимством и дружелюбием.

Добрейший поступок программиста из Екатеринбурга Владимира Хакимова заслуживает внимания и восхищения. Пока многие накручивали цены на съёмное жилье для иностранцев в период чемпионата мира, екатеринбуржец поселил перуанских гостей в своём доме совершенно бесплатно.

Джованни и Ремингтон — далеко не богатые, и денег на поездку в Россию достать было нелегко. Тем не менее наскрести на матч между Перу и Францией они смогли, но вопрос с жильём остался открытым. В Сети они наткнулись на объявление о бесплатном проживании и рискнули связаться с щедрым россиянином. И нисколько не пожалели.

Владимир показал гостям все местные достопримечательности и угостил их майонезом. По его словам, перуанские болельщики ели его с таким удовольствием, что за ушами трещало.

А, пока по телевизору шли другие матчи чемпионата мира, Владимир с гостями яро смотрели и их. При этом екатеринбуржец заранее извинился перед соседями за излишний шум, оставив записку на подъездной двери.

Джованни и Ремингтона тронуло русское гостеприимство настолько, что один из них даже захотел остаться в России и найти работу. Оба они электрики, а, как известно, в России такие люди нужны всегда. Вот и попросил помощи Владимир у пользователей Сети.

Джованни спрашивает, можно ли ему устроиться в какую-нибудь нашу электросетевую компанию! Он хочет остаться у нас! Давайте устроим ему кучу собеседований Владимир Хакимов

К сожалению, всё хорошее очень быстро заканчивается. 21 июня сборная Перу уступила французам с минимальным счётом 1:0 и выбыла из группы. Уезжать пришлось и новым друзьям Владимира. Он так к ним привязался, что расставаться с ними было тяжело. Однако программист быстро нашёл себе новых гостей — мексиканских фанатов. Что тут сказать: екатеринбуржцу точно никогда не приходится скучать.