18 необычных и креативных болельщиков, которые делают ЧМ-2018 самым крутым

Чемпионат мира для некоторых болельщиков не просто праздник, но и шанс выплеснуть себя — всё то, что накопилось за последние четыре года. У кого-то это погружение в древность, кто-то гипертрофирует свои недостатки, а кто-то переходит на язык любви. Собрали здесь самых необычных и самых ярких фанатов футбола, которые делают ЧМ в России ещё более крутым

Мексика — страна прекрасных и ярких людей, и этот болельщик всем своим видом доказывает нам это...

А этот мексиканец точно знает свои возможности...

Ну и ещё один креативный гость, который рассмешил наших полицейских

Вагончик тронется, перо останется...

А этого человека прозвали Пузырь! Ну хорош, а?!

Этот болельщик находится не в России, но тоже следит, и лучше чем надо! Неймар уже видел этот ролик? ;)

А этого парня, как говорят, не пустила на ЧМ жена, и друзья распечатали его картонную копию... Впрочем, потом он всё-таки приехал!

Лучший головной убор чемпионата. Определённо! Или это такая причёска?..

Национальный колорит, куда без него?

Такие фото стали уже мемом. Не то чтобы мы одобряем, но смешно, да...

Этого парня вылавливал каждый оператор

И эти ребята сделали всё, чтобы попасть в объективы камер

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И не важно, кто получит кубок... На нашем чемпионате уже победила любовь!