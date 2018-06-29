18 необычных и креативных болельщиков, которые делают ЧМ-2018 самым крутым

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18 необычных и креативных болельщиков, которые делают ЧМ-2018 самым крутым

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Чемпионат мира для некоторых болельщиков не просто праздник, но и шанс выплеснуть себя — всё то, что накопилось за последние четыре года. У кого-то это погружение в древность, кто-то гипертрофирует свои недостатки, а кто-то переходит на язык любви. Собрали здесь самых необычных и самых ярких фанатов футбола, которые делают ЧМ в России ещё более крутым

Мексика — страна прекрасных и ярких людей, и этот болельщик всем своим видом доказывает нам это...

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А этот мексиканец точно знает свои возможности...

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Ну и ещё один креативный гость, который рассмешил наших полицейских

Вагончик тронется, перо останется...

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А этого человека прозвали Пузырь! Ну хорош, а?!

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Этот болельщик находится не в России, но тоже следит, и лучше чем надо! Неймар уже видел этот ролик? ;)

А этого парня, как говорят, не пустила на ЧМ жена, и друзья распечатали его картонную копию... Впрочем, потом он всё-таки приехал!

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Лучший головной убор чемпионата. Определённо! Или это такая причёска?..

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Национальный колорит, куда без него?

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Такие фото стали уже мемом. Не то чтобы мы одобряем, но смешно, да...

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Этого парня вылавливал каждый оператор

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И эти ребята сделали всё, чтобы попасть в объективы камер

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И не важно, кто получит кубок... На нашем чемпионате уже победила любовь!

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