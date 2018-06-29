Футболист сборной Бельгии стал мемом после того, как попал мячом себе по лицу

На стадионе "Калининград" 28 июня состоялся последний матч группового этапа чемпионата мира в России между сборными Англии и Бельгии. Игра этих двух сильных соперников должна была быть впечатляющей, как многие ожидали, но бурных эмоций она так и не вызвала.
Но всё-таки парочка ярких моментов была: это единственный забитый мяч бельгийца Аднана Янузай в ворота "трёх львов" и празднование этого самого гола футболистом Миши Батшуайи. Бельгиец хотел эффектно добить мяч в ворота соперника, но вместо ворот попал себе по лицу. Пользователи Сети не смогли не поглумиться над этим моментом.
"Когда не получилось отпраздновать гол..."
"Когда ты принимаешь неверное решение по жизни и оно бьёт тебе прямо в лицо"
Он станет вторым Скоттом Стерлингом!
Mrstealsyogurt
Его лицо просто как кирпичная стена
ByTortheman
Однако не только поклонники футбола посмеялись над нелепой ситуацией, но и сам герой этого момента. Миши Батшуайи высмеял себя в "Твиттере".
Про эпичный эпизод пошутил и его коллега по сборной и экс-игрок петербургского "Зенита" Аксель Витсель.
"Ребят, между ними всё в порядке"
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