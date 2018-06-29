Футболист сборной Бельгии стал мемом после того, как попал мячом себе по лицу

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Футболист сборной Бельгии стал мемом после того, как попал мячом себе по лицу

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Фанаты сборной Англии и Бельгии ожидали более красочной игры в Калининграде, но вечер им сделал бельгиец Миши Батшуайи.

На стадионе "Калининград" 28 июня состоялся последний матч группового этапа чемпионата мира в России между сборными Англии и Бельгии. Игра этих двух сильных соперников должна была быть впечатляющей, как многие ожидали, но бурных эмоций она так и не вызвала.

Но всё-таки парочка ярких моментов была: это единственный забитый мяч бельгийца Аднана Янузай в ворота "трёх львов" и празднование этого самого гола футболистом Миши Батшуайи. Бельгиец хотел эффектно добить мяч в ворота соперника, но вместо ворот попал себе по лицу. Пользователи Сети не смогли не поглумиться над этим моментом.

"Когда не получилось отпраздновать гол..."

<p>Фото: Twitter</p>

"Когда ты принимаешь неверное решение по жизни и оно бьёт тебе прямо в лицо"

<p>Фото: Twitter</p>

Он станет вторым Скоттом Стерлингом!

Mrstealsyogurt

Его лицо просто как кирпичная стена

ByTortheman

Однако не только поклонники футбола посмеялись над нелепой ситуацией, но и сам герой этого момента. Миши Батшуайи высмеял себя в "Твиттере".

Празднования танцами из видеоигры Fortnite переоценены, поэтому я придумал кое-что новенькое

<p>Фото: twitter.com/mbatshuayi</p>

За секунду до того, как я облажался

<p>Фото: twitter.com/mbatshuayi</p>

Про эпичный эпизод пошутил и его коллега по сборной и экс-игрок петербургского "Зенита" Аксель Витсель.

"Ребят, между ними всё в порядке"

<p>Фото: twitter.com/axelwitsel28</p>

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