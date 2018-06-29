Футболист сборной Бельгии стал мемом после того, как попал мячом себе по лицу

Фанаты сборной Англии и Бельгии ожидали более красочной игры в Калининграде, но вечер им сделал бельгиец Миши Батшуайи.

На стадионе "Калининград" 28 июня состоялся последний матч группового этапа чемпионата мира в России между сборными Англии и Бельгии. Игра этих двух сильных соперников должна была быть впечатляющей, как многие ожидали, но бурных эмоций она так и не вызвала.

Но всё-таки парочка ярких моментов была: это единственный забитый мяч бельгийца Аднана Янузай в ворота "трёх львов" и празднование этого самого гола футболистом Миши Батшуайи. Бельгиец хотел эффектно добить мяч в ворота соперника, но вместо ворот попал себе по лицу. Пользователи Сети не смогли не поглумиться над этим моментом.

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Однако не только поклонники футбола посмеялись над нелепой ситуацией, но и сам герой этого момента. Миши Батшуайи высмеял себя в "Твиттере".

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Про эпичный эпизод пошутил и его коллега по сборной и экс-игрок петербургского "Зенита" Аксель Витсель.

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