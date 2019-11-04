Благодаря этой технике в Китае школьники читают по 100 тысяч слов в минуту

Недавно китайский учебный центр оказался в центре внимания. Программа подготовки обещала дать ученикам возможность запоминать около 100 000 слов за считаные минуты.

Спорную технику "квантового скоростного чтения" преподают в учебном центре в городе Яньчэн китайской провинции Цзянсу. О ней стало известно мировому сообществу после того, как недавно в Сети появилась видеозапись, на которой дети "читают" книги по этой методике. Хотя больше похоже на то, что ученики лишь быстро их пролистывают.

Официальные представители учебного центра "Образовательные технологии Пекин Синьчжитун Цигуан" отрицают какую-либо связь с технологией квантового чтения. Однако, согласно плакатам и рекламе в соцсети Weibo, курс рассчитан на детей от 10 до 16 лет. Организаторы обещают, что ученики смогут читать 100 000 слов за несколько минут и даже удержать прочитанное в памяти.

Техника, предположительно, была разработана Юмико Тобитани, японским педагогом, который также написал книгу о квантовом скоростном чтении, пишет Oddity Central. Метод предполагает, что во время перелистывания сотен страниц в уме читателя начинают формироваться образы, которые помогают им понять, что они читают. И якобы не важно, на каком языке написан текст.

Даже если текст написан на французском, немецком или английском, он как бы переводится на ваш родной язык и соединяется с визуальными образами, чтобы вы сразу поняли книгу Юмико Тобитани

Однако эксперты и учёные утверждают, что техника — просто обман и для неё нет никаких научных обоснований. Видеозапись с детьми, практикующими "квантовое скоростное чтение", высмеяли в Интернете. Больше всего комментаторам было жаль доверчивых родителей, которые платили за такие курсы, а это, между прочим, почти 2,5 миллиона рублей.

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