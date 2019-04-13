Школьная постановка "Чужого" стала шедевром, хотя костюмы были сделаны из мусора

Правильно говорят, что дети — это наше будущее. Подростки из школы в Нью-Джерси, США, решили перенести фильм Ридли Скотта "Чужой" 1979 года на сцену театра. В условиях стеснённого бюджета школьники умудрились сделать не просто приличную постановку, а поистине гениальную.

Идея поставить "Чужого" в театре пришла в голову учителю Куэрво, который и руководил всем действом, сообщает Bored Panda.

В этом году картине Ридли Скотта исполняется 40 лет, поэтому мистер Куэрво пересмотрел известный хоррор.

Он решил, что если в 70-х студия смогла справиться с декорациями, то и театральный кружок это сможет.

Художественный руководитель кружка Стивен Дефендини пояснил, что финансирование им урезали уже давно.

Но детишки школы всегда были целеустремлёнными и упорными — ничто не могло их остановить.

Стивен придумал искать на свалках вещи, которые могли бы пригодиться как реквизит, и дети взяли с него пример.

Постановку отыграли всего два раза, но, когда фото, гифки и видео попали в Сеть, пользователи пришли в настоящий восторг.

Театральный кружок из Нью-Джерси похвалили даже сам Ридли Скотт и Сигурни Уивер, актриса, сыгравшая главную роль в классическом фильме 1979 года.