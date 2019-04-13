Школьная постановка "Чужого" стала шедевром, хотя костюмы были сделаны из мусора

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Школьная постановка "Чужого" стала шедевром, хотя костюмы были сделаны из мусора

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Фото © Instagram/defendinisart и Twitter/Fueledbyjelaa 

Правильно говорят, что дети — это наше будущее. Подростки из школы в Нью-Джерси, США, решили перенести фильм Ридли Скотта "Чужой" 1979 года на сцену театра. В условиях стеснённого бюджета школьники умудрились сделать не просто приличную постановку, а поистине гениальную.

Идея поставить "Чужого" в театре пришла в голову учителю Куэрво, который и руководил всем действом, сообщает Bored Panda.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/oh_pollo/status/1109375825089040385" target="_blank">oh_pollo</a></p>

В этом году картине Ридли Скотта исполняется 40 лет, поэтому мистер Куэрво пересмотрел известный хоррор.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/oh_pollo/status/1109375825089040385" target="_blank">oh_pollo</a></p>

Он решил, что если в 70-х студия смогла справиться с декорациями, то и театральный кружок это сможет.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/oh_pollo/status/1109375825089040385" target="_blank">oh_pollo</a></p>

Художественный руководитель кружка Стивен Дефендини пояснил, что финансирование им урезали уже давно.

<p>Фото © <a href="https://imgur.com/gallery/5UTuIgk" target="_blank">lucario2001jp9</a></p>

Но детишки школы всегда были целеустремлёнными и упорными — ничто не могло их остановить.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BvQA_9aBozT/" target="_blank">defendinisart</a></p>

Стивен придумал искать на свалках вещи, которые могли бы пригодиться как реквизит, и дети взяли с него пример.

<p>Фото © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=srDVrEwPdg4" target="_blank">Perfecto Cuervo</a></p>

Постановку отыграли всего два раза, но, когда фото, гифки и видео попали в Сеть, пользователи пришли в настоящий восторг.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Fueledbyjelaa/status/1109512382672527360" target="_blank">Fueledbyjelaa</a></p>

Театральный кружок из Нью-Джерси похвалили даже сам Ридли Скотт и Сигурни Уивер, актриса, сыгравшая главную роль в классическом фильме 1979 года.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BvQA_9aBozT/" target="_blank">defendinisart</a></p>

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