Школьная постановка "Чужого" стала шедевром, хотя костюмы были сделаны из мусора

Идея поставить "Чужого" в театре пришла в голову учителю Куэрво, который и руководил всем действом, сообщает Bored Panda.
В этом году картине Ридли Скотта исполняется 40 лет, поэтому мистер Куэрво пересмотрел известный хоррор.
Он решил, что если в 70-х студия смогла справиться с декорациями, то и театральный кружок это сможет.
Художественный руководитель кружка Стивен Дефендини пояснил, что финансирование им урезали уже давно.
Но детишки школы всегда были целеустремлёнными и упорными — ничто не могло их остановить.
Стивен придумал искать на свалках вещи, которые могли бы пригодиться как реквизит, и дети взяли с него пример.
Постановку отыграли всего два раза, но, когда фото, гифки и видео попали в Сеть, пользователи пришли в настоящий восторг.
Театральный кружок из Нью-Джерси похвалили даже сам Ридли Скотт и Сигурни Уивер, актриса, сыгравшая главную роль в классическом фильме 1979 года.
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