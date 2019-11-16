Дьявол, молитва, палец короля. Как в древности боролись с болезнями

Недавнее исследование, в котором 3100 студентов из 28 стран мира приняли участие, выявило, что вера в силы зла в древности напрямую связана с распространением болезней и эпидемий. Оказалось, что чем сильнее бушевала та или иная хворь на территории государства, тем сильнее обострялись суеверия о проклятии и вмешательстве потусторонних сил. Мы вспомним несколько случаев из истории.

Королевская золотуха

Струпья и язвы покрывали тело больного, от него исходил смрад, а спасения не было. Примерно так описывали это заболевание на протяжении нескольких веков. Современные медики связывают золотуху с туберкулёзом, но в Средние века её считали мистическим наказанием за грехи или проклятием. В середине XI века в Англии появилось поверье, что золотуху может вылечить лишь монарх, так как именно он избранник Божий.

Традиция зародилась во времена английского короля Эдуарда Исповедника. Согласно легенде, король обмакнул руки в воду, коснулся пальцем больного золотухой — и тот вылечился. Конечно, медицинскую статистику никто не вёл, а критиковать короля за отсутствие медицинской суперсилы вряд ли бы кто решился. Но поверье жило долгие годы. В церквях даже продавали целебную воду, которой коснулся правитель. Затем суеверие, переплыв Ла-Манш, укрепилось и среди французских королей.

Каждый новый правитель на французском троне передавал преемнику заклинание: "Король касается тебя, да излечит тебя Господь". Целебное поверье продержалось до 1825 года. Тогда в последний раз французский правитель Карл X на своей коронации провёл массовый сеанс исцеления от золотухи.

Дьявольская чума

Прежде чем возбудителя чумы — крохотную бактерию — разглядели в микроскоп, болезнь связывали с ведьмами и дьяволом. Бубонная чума пришла в Европу из Азии, продвигалась с караванами по торговым путям. Её переносчиками были блохи, затем крысы. И уже от крыс она попадала в человеческий организм.

Впервые её занесли в Европу генуэзские купцы в 1347 году. Оттуда чума двинулась по континенту. И вскоре "чёрная смерть" убила 60 миллионов — почти половину жителей. Люди умирали деревнями, а их трупы годами лежали под открытым небом. Гнойные вздутия (бубоны) появлялись на теле людей всех рангов. Гибли и грешники, и праведники, и простолюдины, и короли. Самым распространённым методом лечения было покаяние в грехах.

Самое обидное, что могли помочь кошки: они ловили и убивали крыс — разносчиков болезней. Но кошек нарекли пособниками ведьм и убивали. Чума отчасти привела к раскрепощению нравов. После эпидемии в Европе впервые за долгие века открыли публичные дома. Люди поняли: раз болезнь косит всех, то можно расслабиться и не так ревностно блюсти мораль. Но это привело ещё к одной страшной напасти.

Небесный сифилис

Христофор Колумб привёз в Европу из Америки не только золото, рабов и новые виды овощей, но и сифилис. Эта болезнь впервые проявила себя через год после открытия Америки. В 1494 году французский король Карл Восьмой захватил Неаполь. Он решил отметить выдающуюся победу масштабным пиром — с вином и женщинами лёгкого поведения. Можно представить масштаб пьяной оргии, если уже через несколько дней проявились следы болезни: сыпь и язвы на теле появились у 10 тысяч солдат из 30-тысячного войска.

Причиной сифилиса, по мнению средневековых людей, была кара небесная. Солдатам Карла Восьмого приписывали ужасные злодеяния — их обвиняли в прелюбодеянии, каннибализме и сношении с лошадьми. Только за столь жуткие преступления на них могли обрушить мерзкое заболевание.

Всё закончилось грустно: армию Карла изгнали из Неаполя. И его солдаты-сифилитики поехали разносить венерическое заболевание во все концы Европы. Лечили сифилис молитвой и ртутью. От ртути выпадали волосы. Но ещё не изобрели антибиотики, сифилис не проходил. Именно благодаря военному секс-вояжу Карла Восьмого сифилис на века стал синонимом небесной кары за плотские утехи и получил название "французской болезни".