Настоящий Капитан Марвел против агента Мстителей. Чего ждать от Шазама?
Фото: © DC
Шазам — кто это?
Это Капитан Марвел (и нет, никакого отношения к недавнему Капитану Марвел и вообще вселенной Marvel он не имеет). Капитан Марвел (или же Шазам) — альтер эго мечтательного подростка Билли Бэтсона, который работает журналистом. В один прекрасный момент, как это и всегда бывает с будущими супергероями, его выбрал добрый волшебник Шазам для того, чтобы стать супергероем.
Шазам — волшебник, вселившийся в подростка
Каждый раз, когда мальчик произносит имя волшебника, его ударяет молния, которая превращает подростка во взрослого супергероя
Что означает его имя?
Shazam — это акроним. Каждая буква этого слова характеризует силы и способности героя: мудрость Соломона, силу Геркулеса, выносливость Атласа, мощь Зевса, мужество Ахиллеса и скорость Меркурия.
Имя Шазам — акроним
У супергероя есть мудрость Соломона, сила Геркулеса, выносливость Атласа, мощь Зевса, мужество Ахиллеса и скорость Меркурия
Почему Капитан Марвел стал Шазамом?
Дело в том, что компания Marvel Comics зарегистрировала торговую марку своего Капитана Марвел, в связи с чем DC Comics не могла более пользоваться этим именем. Это подтолкнуло DC зарегистрировать торговую марку Shazam!, а после Капитана Марвел стали называть Шазамом.
Капитану Марвел пришлось менять имя
Marvel удалось первой забрать себе права на Капитана Марвел. Из-за этого персонаж DC получил новое имя — Шазам
Кто сыграл главную роль?
Роль Шазама досталась актёру Закари Ливаю. Многие его знают благодаря сериалу "Чак" и фильму "Тор-2: Царство тьмы". В последнем проекте он играл одного из героев Воинственной Троицы — Фандрала. В ленте "Шазам!" Ливай играет Билли Батсона в его супергеройском облике.
Главный актёр — Закари Ливай
Артисту удалось прославиться благодаря шоу "Чак" и фильму "Тор-2: Царство тьмы"
Против кого он сражается?
Главный враг Шазама — Доктор Сивана. Безумный учёный перенёс свою семью на Венеру, так как Земля не готова к его науке. Супергерой был первым, кто помешал учёному украсть $50 000 на реализацию своих безумных экспериментов. В фильме врага сыграет Марк Стронг.
Доктор Сивана — главный враг Шазама
Учёный перенёс семью на Венеру и проводит странные эксперименты. Деньги на их реализацию доктор ворует, а Шазам мешает этому
Что говорят о фильме критики?
Фильм "Шазам!" уже называют самым необычным для DC. Критики хвалят ленту за лёгкую атмосферу, а также отмечают великолепную игру Закари Ливая (исполнитель главной роли). Критики говорят, что фильм отлично подходит для детей и несёт в себе положительную энергию.
Критикам фильм "Шазам!" понравился
Лента получила рейтинг 93% на Rotten Tomatoes и 76 баллов на Metacritic. Критики называют Шазама лучшим супергероем прямо сейчас
Какие перспективы у фильма?
Согласно предварительной информации, фильм "Шазам!" заработает около $48 млн за первые выходные проката в США. Если учесть показы в остальных странах мира, включая Россию, то этот показатель может составить $144 млн за дебютные выходные. Для сравнения, "Аквамену" (другому фильму вселенной DC) прогнозировали $60 млн, однако супергеройский боевик заработал $72 млн только в США. В этом плане настоящему Капитану Марвел далеко до показателей помощницы Мстителей (боевик с женщиной Капитаном Марвел за дебютные выходные заработал $153 млн).
"Шазам!" соберёт $144 млн за первые выходные
$48 млн придётся на США. Этот прогноз меньше показателя "Аквамена" ($72 млн), а также "Капитана Марвел" ($153 млн)
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