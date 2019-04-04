Настоящий Капитан Марвел против агента Мстителей. Чего ждать от Шазама?

4 апреля в российских кинотеатрах выходит новый фильм о супергерое (на этот раз из вселенной DC) под названием "Шазам!". Лента рассказывает об одноимённом персонаже, в которого превращается 14-летний мальчишка Билли Бэтсон. Лайф рассказывает, кто такой этот Шазам, о чём будет новый фильм и что о нём уже говорят кинокритики.

Шазам — кто это?

Это Капитан Марвел (и нет, никакого отношения к недавнему Капитану Марвел и вообще вселенной Marvel он не имеет). Капитан Марвел (или же Шазам) — альтер эго мечтательного подростка Билли Бэтсона, который работает журналистом. В один прекрасный момент, как это и всегда бывает с будущими супергероями, его выбрал добрый волшебник Шазам для того, чтобы стать супергероем.

Шазам — волшебник, вселившийся в подростка Каждый раз, когда мальчик произносит имя волшебника, его ударяет молния, которая превращает подростка во взрослого супергероя Фото: © Warner Bros. Pictures

Что означает его имя?

Shazam — это акроним. Каждая буква этого слова характеризует силы и способности героя: мудрость Соломона, силу Геркулеса, выносливость Атласа, мощь Зевса, мужество Ахиллеса и скорость Меркурия.

Имя Шазам — акроним У супергероя есть мудрость Соломона, сила Геркулеса, выносливость Атласа, мощь Зевса, мужество Ахиллеса и скорость Меркурия Фото: © Warner Bros. Pictures

Почему Капитан Марвел стал Шазамом?

Дело в том, что компания Marvel Comics зарегистрировала торговую марку своего Капитана Марвел, в связи с чем DC Comics не могла более пользоваться этим именем. Это подтолкнуло DC зарегистрировать торговую марку Shazam!, а после Капитана Марвел стали называть Шазамом.

Капитану Марвел пришлось менять имя Marvel удалось первой забрать себе права на Капитана Марвел. Из-за этого персонаж DC получил новое имя — Шазам Фото: © Warner Bros. Pictures

Кто сыграл главную роль?

Роль Шазама досталась актёру Закари Ливаю. Многие его знают благодаря сериалу "Чак" и фильму "Тор-2: Царство тьмы". В последнем проекте он играл одного из героев Воинственной Троицы — Фандрала. В ленте "Шазам!" Ливай играет Билли Батсона в его супергеройском облике.

Главный актёр — Закари Ливай Артисту удалось прославиться благодаря шоу "Чак" и фильму "Тор-2: Царство тьмы"

Против кого он сражается?

Главный враг Шазама — Доктор Сивана. Безумный учёный перенёс свою семью на Венеру, так как Земля не готова к его науке. Супергерой был первым, кто помешал учёному украсть $50 000 на реализацию своих безумных экспериментов. В фильме врага сыграет Марк Стронг.

Доктор Сивана — главный враг Шазама Учёный перенёс семью на Венеру и проводит странные эксперименты. Деньги на их реализацию доктор ворует, а Шазам мешает этому

Что говорят о фильме критики?

Фильм "Шазам!" уже называют самым необычным для DC. Критики хвалят ленту за лёгкую атмосферу, а также отмечают великолепную игру Закари Ливая (исполнитель главной роли). Критики говорят, что фильм отлично подходит для детей и несёт в себе положительную энергию.

Критикам фильм "Шазам!" понравился Лента получила рейтинг 93% на Rotten Tomatoes и 76 баллов на Metacritic. Критики называют Шазама лучшим супергероем прямо сейчас Фото: © Warner Bros. Pictures

Какие перспективы у фильма?

Согласно предварительной информации, фильм "Шазам!" заработает около $48 млн за первые выходные проката в США. Если учесть показы в остальных странах мира, включая Россию, то этот показатель может составить $144 млн за дебютные выходные. Для сравнения, "Аквамену" (другому фильму вселенной DC) прогнозировали $60 млн, однако супергеройский боевик заработал $72 млн только в США. В этом плане настоящему Капитану Марвел далеко до показателей помощницы Мстителей (боевик с женщиной Капитаном Марвел за дебютные выходные заработал $153 млн).