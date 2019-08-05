С бубном против пожаров. Как шаманы Сибири вызывают дождь

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Фото © Марк Подрабинек / ТАСС

Пожары в Сибири взволновали всех. И пока в тайге возгорания с самолётов вручную тушат и солдаты и сотрудники МЧС, посреди озера Байкал им на помощь решили прийти шаманы. Вот как проходит обряд вызова дождя, которому уже несколько тысяч лет.

Обряд провели на острове Ольхон на Байкале. Шаманы считают его священным местом. Вызывать дождь прибыли 50 шаманов из разных стран

Шаманский обряд вызова дождя называется камлание. Со стороны оно напоминает танец с бубном

Чтобы вызвать дождь, шаману понадобится личный бубен — проводник в иной мир, ритуальная одежда, маска из кожи животного

Перед началом ритуала шаманы приносят духам подношения. Обычно это продукты — чай, водка, сладости

Во время камлания шаман входит в транс, он создаёт ритм ударами в бубен и постоянным повторением заклинаний

В конце ритуального танца шаман поливает молоком воду, землю и огонь

В ночь после обряда прошла сильная гроза. Но не в Иркутской области, а на Алтае. Но, возможно, это начало дождей

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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