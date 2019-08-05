С бубном против пожаров. Как шаманы Сибири вызывают дождь

Обряд провели на острове Ольхон на Байкале. Шаманы считают его священным местом. Вызывать дождь прибыли 50 шаманов из разных стран
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Шаманский обряд вызова дождя называется камлание. Со стороны оно напоминает танец с бубном
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Чтобы вызвать дождь, шаману понадобится личный бубен — проводник в иной мир, ритуальная одежда, маска из кожи животного
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Перед началом ритуала шаманы приносят духам подношения. Обычно это продукты — чай, водка, сладости
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Во время камлания шаман входит в транс, он создаёт ритм ударами в бубен и постоянным повторением заклинаний
Фото © Марк Подрабинек / ТАСС
В конце ритуального танца шаман поливает молоком воду, землю и огонь
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В ночь после обряда прошла сильная гроза. Но не в Иркутской области, а на Алтае. Но, возможно, это начало дождей
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