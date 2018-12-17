Две сотки за шипучку. Станет ли шампанское лучше после подорожания

Минимальные цены на "самый новогодний напиток" могут подняться на четверть. Лайф разбирался, как это может сказаться на цене и качестве.

В следующем году минимальная розничная цена бутылки шампанского объёмом 0,75 л может увеличиться почти на 25% и составить 202 рубля. Как сообщают "Известия", соответствующие расчёты представители Ассоциации производителей игристых вин уже отдали в Минфин. В новых расчётах указали подорожание сырья и рост НДС до 20%. Минфин прорабатывает данный вопрос, но окончательного решения пока нет.

Отметим, ранее минимальная стоимость была зафиксирована в 2016-м на уровне 164 рубля.

— 26 июля 2016 года после шести лет усилий ассоциации была установлена минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское), — отметили в ассоциации.

А может, пронесёт?

Руководитель аналитической группы "Алкоэксперт" Юрий Юдич не уверен, что напиток вообще подорожает. По его словам, это не первое подобное обращение к властям о повышении минимальных цен.

— Давно этот вопрос рассматривается, и он периодически отклоняется. Власти мотивируют это тем, что народу должны быть доступны дешёвые виды этого сегмента алкоголя. Цену регулирует, в первую очередь, спрос. И введение новой минимальной цены на шампанское только облегчит жизнь тем, кто производит дорогой продукт, — заявил эксперт в комментарии Лайфу.

При этом он подчеркнул, что речь пойдёт не об улучшении качества и соответственном увеличении цены напитков. Просто сократится количество дешёвых вин — не более. Качество лучше не станет, уточнил эксперт. При этом нижняя граница такого шампанского может составить 180–200 рублей. Кроме того, подобная ценовая политика, по его словам, может обернуться падением спроса.

Главный редактор и издатель портала "Грозди.Ру — Всё о вине" Александр Милицкий отметил, что в случае повышения цен выиграть от этого могут игристые винные напитки. На первый взгляд они напоминают шампанское, однако им не являются. Как предположил эксперт, потребитель, выбирая из дешёвых напитков, предпочтёт их настоящему шампанскому.

Раньше тоже предлагали

О том, что повышение минимальных цен на алкоголь обсуждается, было известно ещё в августе. В частности, эксперты Росалкогольрегулирования предлагали повысить минимальные цены на коньяк и шампанское, а также ввести аналогичное понятие для винодельческой продукции. Таким образом предполагалось бороться с контрафактом.

Эксперты отмечали, что при минимально возможной закупочной цене винограда 18 рублей за килограмм себестоимость производства бутылки трёхлетнего коньяка 0,5 литра будет составлять 380–390 рублей. Это с учётом цены сырья, комплектующих и ряда других расходов. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин тогда говорил, что коньяк не должен стоить дешевле 500 рублей за 0,5 литра.

По словам эксперта, себестоимость производства бутылки игристого вина, шампанского объёмом 0,75 литра составляет 150 рублей. Минимальную цену на неё предлагали сделать 175 рублей. И сейчас вопрос минимальной цены обсуждается вновь.