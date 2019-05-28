Шарлиз Терон раскрыла два качества, которыми должен обладать её будущий муж

43-летняя актриса наконец решила закончить перерыв в отношениях и найти того единственного, с которым её жизнь станет цельной. Но всё не так просто — есть целых два критерия, руководствуясь которыми Шарлиз будет выбирать себе парня.

Два года провстречавшись с Шоном Пенном, Шарлиз решила отдохнуть от мужчин и сосредоточилась на карьере матери. Удочерив второго ребёнка с тяжёлой судьбой, актриса сконцентрировалась на своих детях. И вот спустя четыре года одинокой жизни Шарлиз снова ищет себе мужа, пишет Daily Mail.

Я долгое время была одна. Теперь мне нужен кто-то, кто наберётся смелости и предложит мне встречаться Шарлиз Терон

То есть, по словам Шарлиз, любой может попытать счастья. Но есть пара условий, которые будут играть в пользу смельчака. Актриса хочет, чтобы будущий муж обладал хорошим чувством юмора и мог её рассмешить. А ещё хорошо бы, чтобы у него была борода. Никаких притеснений, просто у каждого есть свои слабости.

Но не всё так гладко в мире известной актрисы. Не так давно она получила свою волну ненависти, когда заявила, что воспитывает своего старшего сына как девочку. Однажды Джексон подошёл к маме и сказал, что не ощущает себя как мальчик. Шарлиз его поддержала в этом, но вот фанаты с сомнением отнеслись к такому, заполонив Сеть недобрыми комментариями.

43-летняя Шарлиз Терон обнажила грудь во время фотосессии