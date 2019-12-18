Шарлиз Терон раскрыла детали роковой ночи, когда её мать убила отца-алкоголика

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Фото © Instagram/charlizeafrica

44-летняя артистка отметила, что ей не стыдно рассказывать о пережитом опыте, ведь с домашним насилием сталкиваются многие люди по всему миру.

Шарлиз родилась и росла в Южной Африке, в семье, которую актриса в интервью NPR назвала нездоровой. Её отец Чарльз всё время пил, а, по словам артистки, жизнь с человеком, страдающим зависимостью, абсолютна непредсказуема и оставляет душевные травмы у всех, кто находится рядом.

Мой отец был очень болен. Он был алкоголиком всю мою жизнь — я знала его только с этой стороны... Это была довольно безнадёжная ситуация, в которой застряла наша семья

Шарлиз Терон

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/charlizeafrica/" target="_blank"><strong>charlizeafrica</strong></a></p>

Терон было всего пятнадцать, когда ей пришлось пережить нападение и смерть собственного отца. В роковую ночь он снова вернулся домой нетрезвым, однако в этот раз у него было оружие. Мужчина попытался вломиться в комнату, где спрятались напуганные жена и дочь. Но у него не вышло, и он открыл огонь.

Отец был настолько пьян, что едва стоял на ногах, когда вошёл в дом с пистолетом. Мы с мамой были в моей комнате и навалились на дверь изнутри, потому что он пытался ворваться. Тогда он сделал шаг назад и просто выстрелил в дверь три раза

Шарлиз Терон

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/charlizeafrica/" target="_blank"><strong>charlizeafrica, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/charlizetdaily/" target="_blank"><strong>charlizetdaily</strong></a></p>

Шарлиз рассказала, что ей и её маме Герде Терон чудом повезло остаться в живых в тот момент. Но женщина не могла подвергать себя и дочку дальнейшей угрозе. Она схватила свой пистолет и застрелила мужа. Позже действия Герды признали самообороной и не предъявили ей никаких обвинений, пишет Daily Mail.

Это история о семейном насилии, которую я разделяю со многими людьми. Мне не стыдно говорить об этом, ведь чем больше мы рассказываем о таких вещах, тем больше понимаем, что мы не одиноки

Шарлиз Терон

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