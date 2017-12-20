На чемпионате мира по шахматам разгорелся скандал из-за "Камасутры" на логотипе

На официальном сайте ФИДЕ появился логотип чемпионата мира по шахматам, который состоится в 2018 году в Лондоне. На нём изображены два сидящих напротив друг друга человека, которые держат в руках шахматную доску с переплетёнными ногами.
Однако спортсмены и любители шахмат остались не совсем довольны логотипом. На нём они разглядели позу из "Камасутры". На изображение отреагировал австралийский гроссмейстер, который опубликовал изображение в своём "твиттере".
Official logos released for the 2018 World Chess Championships. No, this is not a joke. #ChessIsSexy #YouHadOneJob https://t.co/OuOaCdMqhF pic.twitter.com/vTXH5Oc2Jd— David Smerdon (@dsmerdon) 19 декабря 2017 г.
Официальный логотип чемпионата мира по шахматам. И нет, это не шутка
Дэвид Смердон
Венгерская шахматистка Сьюзен Полгар также прокомментировала изображение в своём "твиттере".
2018 World Championship Logo - Appropriate to promote to kids? @FIDE_chess @WOMChess @EuropeEchecs @chessdom @MarkTWIC @USChess pic.twitter.com/rKw6KbHgFU— Susan Polgar (@SusanPolgar) 19 декабря 2017 г.
Логотип чемпионата мира — 2018 — можно и такое детям показывать?
Сьюзен Полгар
В самой федерации утверждают, что сам логотип является "спорным и модным", как и Лондон, который примет шахматный чемпионат.
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