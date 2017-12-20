На чемпионате мира по шахматам разгорелся скандал из-за "Камасутры" на логотипе

Представленный логотип, который разрабатывало московское дизайн-бюро "Щука", вызвал шквал критики со стороны спортсменов и пользователей Сети.

На официальном сайте ФИДЕ появился логотип чемпионата мира по шахматам, который состоится в 2018 году в Лондоне. На нём изображены два сидящих напротив друг друга человека, которые держат в руках шахматную доску с переплетёнными ногами.

Однако спортсмены и любители шахмат остались не совсем довольны логотипом. На нём они разглядели позу из "Камасутры". На изображение отреагировал австралийский гроссмейстер, который опубликовал изображение в своём "твиттере".

Официальный логотип чемпионата мира по шахматам. И нет, это не шутка Дэвид Смердон

Венгерская шахматистка Сьюзен Полгар также прокомментировала изображение в своём "твиттере".

Логотип чемпионата мира — 2018 — можно и такое детям показывать? Сьюзен Полгар

В самой федерации утверждают, что сам логотип является "спорным и модным", как и Лондон, который примет шахматный чемпионат.