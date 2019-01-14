На взрывной волне. Чем схожи две трагедии — в Шахтах и Магнитогорске?
Фото: © РИА Новости/Илья Московец
Местоположение
Оба дома находятся на окраинах городов. Дом в Шахтах стоит на улице Хабарова, 16. Это юго-восточный выезд из населённого пункта. Совсем недалеко от федеральной трассы. Магнитогорский дом расположен на проспекте Карла Маркса, 164. Он чуть ближе придвинут к центру. Но если посмотреть на карту целиком, это тоже южная окраина города. И федеральная трасса недалеко.
Высотность домов
По статистике, большинство взрывов бытового газа в российских городах происходило в частных или пятиэтажных домах. Здесь же два взрыва подряд произошли в высотках. В случае с Шахтами это девятиэтажный дом. В Магнитогорске взорвался десятиэтажный.
Время трагедии
В обоих случаях время взрыва очень похоже — это раннее утро, когда все люди ещё спят. В городе Шахты сигнал о взрыве поступил на пульт МЧС утром, в 6:18. В Магнитогорске подъезд обрушился, когда на часах было 06:00. Стоит также отметить, что промежуток с полуночи и до семи утра — то время, когда произошло большинство крупных трагедий, связанных со взрывами бытового газа.
Дата взрыва газа
И в первом, и во втором случаях взрывы произошли в канун Нового года. В выходной день, когда максимальное количество людей находится дома. Магнитогорская трагедия случилась 31 декабря, за несколько часов до главного праздника. Взрыв в Шахтах произошёл в старый Новый год, который также отмечает большинство россиян. Поэтому и общие эмоции у людей — растерянность, страх и подозрение.
Схожесть двух городов
Магнитогорск и Шахты — два достаточно крупных города, при этом не обладающих статусом столицы региона. Население Магнитогорска Челябинской области чуть больше четырехсот тысяч. В Шахтах Ростовской области живёт около двухсот пятидесяти тысяч человек. При этом оба города являются заметными и крупными промышленными центрами.
Причина трагедии
В обоих случаях предварительной причиной взрыва названа утечка бытового газа. Следственный комитет по взрывам в Шахтах и Магнитогорске возбудил уголовные дела по одинаковым статьям. Это часть 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В оба города из Москвы вылетели наиболее опытные следственные группы.
По каждому случаю назначена серия экспертиз, которые и должны дать окончательный ответ о причинах.
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