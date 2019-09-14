Качок, сексоголик и сын нациста. За что Шварценеггер казнил детского писателя

Лайф выяснил, почему родители актёра и культуриста боялись, что их родной сын — гей.

16 сентября 1983 года Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство. Он сделал головокружительную карьеру и как спортсмен, и как актёр. Однако его жизнь трудно назвать безоблачной: она полна скандалов, скелетов в шкафу и семейных проблем.

Отец был нацистом Шварценеггер-старший в 1938 году вступил в нацистскую партию и попросился в состав штурмовых отрядов, на которые опирался Гитлер Фото © Из открытых источников

В штурмовики его не взяли, что спасло ему жизнь, поскольку фюрер вскоре пустил их в расход. После войны отца Шварценеггера не судили как нацистского преступника, поскольку он не был замечен ни в каких зверствах. Однако прошлое бросило тень не только на его жизнь, но и на карьеру его сына. В середине 90-х ушлые журналисты откопали информацию об отце Арнольда и долго докучали кинозвезде, пока он основательно не порылся в архивах и не сделал публичное заявление, что "да, отец служил Гитлеру, но никого не убил".

Родители думали, что он — гомосексуалист Всё из-за плакатов на стене. Вместо постеров с красивыми девушками Арни украсил стену фотографиями бодибилдеров Фото © AP Photo / Kevork Djansezian

Сидел в тюрьме Когда Арни был солдатом, он загремел на неделю в армейский изолятор за самоволку. Всё ради участия в конкурсе бодибилдеров Фото © Скриншот из фильма

18-летний Арнольд занял первое место в конкурсе "Юный мистер Европа", через некоторое время его победу даже стали использовать в качестве рекламы воинской части, в которой он служил.

Казнил детского писателя В 2005 году губернатор Шварценеггер отказал в помиловании двум приговорённым к смертной казни Фото © AP Photo / Nick Ut

В 2005 году губернатор Шварценеггер отказал в помиловании двоим приговорённым к смертной казни. Одним из них был гангстер Стэнли Уильямс по прозвищу Туки, которого приговорили к казни за убийство четырёх человек. В тюрьме Стэнли раскаялся и стал популярным детским писателем, которого даже номинировали на Нобелевскую премию. Когда его казнили, жители Граца, родного городка актёра, требовали лишить губернатора гражданства и переименовать стадион, названный в честь Шварценеггера.

Долго не получал роли из-за мышц В 80-х у него возникали проблемы с поисками каскадёров из-за крутой физической формы. Ему тогда часто отказывали продюсеры Фото © AP Photo

Для того чтобы сняться в "Конане-варваре", ему пришлось снизить интенсивность тренировок, потому что выпирающие мускулы мешали правильно держать меч в кадре.

Не должен был играть Терминатора Джеймс Кэмерон сначала предложил ему роль Кайла Риза, спасителя Сары Коннор, но на роль киборга долго не могли найти актёра Фото © AP Photo / Chris Pizzello

В процессе подготовки к съёмкам актёр засомневался, сможет ли вообще кто-нибудь, кроме него, убедительно сыграть киборга, который не будет моргать во время стрельбы. Он убедил Джеймса Кэмерона в своей правоте и вошёл в историю как Терминатор.

Шварц — заядлый сексоголик Партнёры по съёмочной площадке в середине 90-х рассказывали, что он мог заниматься сексом по пять раз в день Фото © AP Photo/file

В юности он долго и гордо носил звание бабника. Последний сексуальный скандал с его участием разгорелся в 2011 году, когда актёр развёлся со своей женой Марией Шрайвер, с которой прожил в браке 25 лет. Ей стало известно о многолетнем романе Арнольда с их горничной, сын которой к тому же был от Шварценеггера.