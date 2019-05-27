Получите "шенген". Какие страны гостеприимнее к россиянам

Лето для россиян лучшее время, чтобы съездить в Европу. Многие готовятся к этой поездке задолго. И самым волнительным моментом становится получение визы. Никогда толком не знаешь, откажут тебе в ней или дадут. А если дадут, то на сколько? Ассоциация туроператоров России опубликовала последнюю статистику о том, какие страны Евросоюза более благодушно относятся к российским туристам. Итак, вот куда идти за "шенгеном".

Но есть европейские страны, куда за визой лучше не ходить, так как безжалостная статистика говорит, что риск оказаться без штампа в паспорте выше, чем у других.

Но и у россиян есть свой рейтинг — пятёрка государств, куда не больно-то и хотелось. Ну или хочется туда не многим.