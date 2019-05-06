Трагедия в лицах: истории пассажиров, погибших в горящем самолёте в Шереметьево

В результате страшной трагедии в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Это чьи-то друзья, родственники, коллеги, которые летели из Москвы в Мурманск и для которых этот рейс стал последним. В списках погибших числятся в том числе врач, сотрудник мурманского министерства, супружеская пара. Катастрофа затронула сотни тысяч людей, которые скорбят теперь вместе с родственниками жертв. Лайф приводит истории тех, кто в тот день так и не добрался до места назначения и не вернулся домой.

Альбина Пилипчук

Девушка окончила МГТУ и занимала в одной из компаний должность специалиста по связям с общественностью. Альбина прилетела в Москву по работе вместе с подругой, но обратно ей вернуться было не суждено. Пилипчук числится в списках погибших. В Мурманске у неё остался сын, пишет КП.

Михаил Зенин

Среди погибших оказался 24-летний ярославец Михаил Зенин. В роковой день он собирался лететь в командировку. Парень работал юристом, успешно окончив МГУ и устроившись на работу в той же сфере, что и его отец, пишет "Ярославль онлайн".

Такой хороших мальчик! Его отец всего себя вложил в Михаила, и тот пошёл по стопам отца. Закончил МГУ с красным дипломом, работал в Москве. Знаем, что на этом самолёте он должен был лететь в Мурманск в командировку Валентина Болтушкина, бухгалтер коллегии адвокатов

Александр Вицнаровский

24-летний Александр летел из Москвы в родной Мурманск. По словам друзей, в столице парень раньше учился — на страничке в качестве места учёбы указан РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина — и работал. Но теперь собирался перебраться обратно, пишет КП. Александр любил русский рок и интересовался путешествиями. Друзья надеются, что он всё же "относится к пропавшим, а не погибшим".

Алексей Смирнов

Алексей Смирнов тоже оказался в этом страшном списке. О гибели мужчины в том числе на станице в соцсети сообщили его друзья.

Друзья! Кто ещё не знает! Случилась страшная трагедия — погиб наш общий друг Смирнов Алексей Николаевич. Москва, Шереметьево Друзья

Чупруновы Андрей и Екатерина

При аварии в Шереметьево погибла супружеская чета Чупруновых. Муж и жена отправились на праздники в столицу и пятого мая должны были вернуться обратно. Андрей работал экологом на Кольской АЭС, Екатерина — учителем истории. Оба мечтали со временем перебраться в Москву. У мужчины осталась больная мама, за которой теперь некому ухаживать.

Алёна Мартынова

В списках погибших значится и Мартынова Алёна — начальник отдела по реализации государственной национальной политики Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Знакомые в соцсетях описывают её как "маленькую и хрупкую, но в то же время очень сильную и смелую женщину".

Новиковы Евгений и София

Врач из Мурманской области Евгений Новиков находился на борту с дочкой Софией. Оба числятся в списках погибших в авиакатастрофе с самолётом Sukhoi Superjet 100. О Евгении написали в соцсетях трогательный пост друзья, называя его врачом от Бога.