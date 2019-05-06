"Я тебя люблю". Что таилось в сердце у стюарда, отдавшего жизнь ради пассажиров

Героями становятся не только на войне. Бортпроводник Максим Моисеев до конца помогал пассажирам спастись из горящего лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот", не пожалев для этого собственной жизни. Лайф рассказывает, каким был обычный парень, который в минуту опасности поставил благополучие других выше своего.

На первый взгляд 22-летний Максим вряд ли мог показаться героем. Обычный парень — окончил кадетское училище, затем отправился в армию, пишет КП. Мечтая связать свою жизнь с небом, он заочно поступил в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации на авиационного техника. И вот уже больше года работал проводником.

Судя по соцсетям, парень также увлекался футболом. Максим болел за московский клуб ЦСКА и сам не прочь был погонять мяч. Да и в целом интересовался тем же, чем и многие современные парни его возраста: машинами, хип-хопом и красивыми девушками.

Но, что касается последних, сердце Максима уже было несвободно. Именно своей возлюбленной, которая тоже работает проводником, он отправил последнее сообщение перед самой гибелью. Лаконичное и бьющее в самое сердце "Я тебя люблю".

При ближайшем рассмотрении становится понятно, что Максим, который ради спасения остальных пытался открыть дверь в горящей хвостовой части самолёта, просто не мог поступить иначе. Он любил свою девушку, был честным и преданным другом. Приятели называли его надёжным, храбрым и отзывчивым человеком, который в трудную минуту всегда был готов подставить плечо. Парень никого не бросал в беде. И пассажиры горящего лайнера не стали исключением. Напомним, что жертвами страшной трагедии стал 41 человек.