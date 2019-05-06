Живые и погибшие. Как сидели люди в сгоревшем "Сухом-Суперджете"
Фото: © flickr.com/superjetinternational
Мы подготовили инфографику, в которой расположили пассажиров в салоне в порядке, в каком они сидели в момент катастрофы. Таким образом, каждый может наглядно представить момент аварии. Одним из факторов трагедии, как говорят эксперты, стало и то, что у "Сухого-Суперджета 100" не было аварийного выхода на крыле — в середине салоне. Лишь два в начале и в конце самолёта. Из-за этого многие пассажиры оказались в ловушке. Почти все они погибли не от огня, а от угарного газа, который распространился по салону.
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