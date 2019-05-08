Летчик расшифровал Лайфу переговоры экипажа "Аэрофлота" и диспетчеров

Во вторник появилась расшифровка переговоров экипажа "суперджета" с диспетчерами в момент трагической посадки в столичном аэропорту Шереметьево. Лайф с помощью экспертов "расшифровал" действия экипажа во время посадки.

Судя по расшифровке переговоров, которые появились в Сети, экипаж "суперджета" предупредил землю об аварийной ситуации на борту, однако оценивал ситуацию как штатную. Именно поэтому диспетчеры не забили тревогу и не стали поднимать специальные службы. Когда до экипажа дошло, что происходит и он запросил помощь, драгоценное время было упущено. Судя по переговорам диспетчеров и спасателей, около горящего самолёта царил хаос: пассажиры бегали по полю, никто не мог понять, сколько людей спаслось и кто остался в горящем салоне. По версии же аэропорта, аварийный лайнер, загоревшийся после посадки, был потушен за 18 минут, а пожарные расчёты и спасатели прибыли на место происшествия уже через одну минуту с опережением нормативов.

Заслуженный пилот России, лётчик-испытатель Вадим Базыкин в беседе с Лайфом прокомментировал переговоры экипажа с землей и последние минуты полета "суперджета". По его мнению, это рабочие переговоры достаточно вменяемых людей.

"КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492 потеря радиосвязи и самолёт горит в молнии".

— Это когда в самолёт попадают такие разряды (имеет в виду молнию), — рассказывает Базыкин. — Это зрелище грандиозное. Самолёт светится (не горит) еще несколько секунд. Этой фразой он констатирует, что это не пожар, а что свечение.

По мнению эксперта, диспетчер всё идеально делал отвечал.

"Аэрофлот 1492. ИЮ, снижайтесь. Эшелон 80".

— Сигнал Pan-Pan — это бедствие, означает, что с ним что-то случилось (Пан — воздушное судно терпит бедствие, но угрозы жизни нет), — говорит Базыкин.

Далее (пилот) просит превосходство, теперь он становится номером один борта во всей московской зоне, его срочно надо сажать. Единственное, там нет высоты, дистанция — 20, это значит, что ты сходишь с эшелона перехода. Для Шереметьево точка входа для 10 километров — ты должен быть на высоте круга 500 метров.

"Диспетчер: Аэрофлот 1492, есть возможность по общему каналу связи работать?"

— Это говорит о том, что общий канал, как все, работает, а они используют резервный. Значит, линия вышла у них из строя и существует резервный генератор. По резервной частоте.

Лётчики начинают разбираться, к чему приведёт очень сильное свечение самолёта.

— Они понимают: их электроника начинает рушиться, всё отказывает и бог его знает, что произойдет. Они думали, что самолёт откажет в управлении, они же понимают, что на компьютере сидят, но они также знают, что можно и выключить это всё (компьютер) и на ручке садиться, но у них сейчас пока одно — будет нарушено управление. Они боятся такого же случая, как с Ан-149 или с Боингом-737. Они принимают решение прекратить полёт. Это правильно — срочно следовать по кратчайшему расстоянию на аэродром, — пояснил эксперт.

"КВС: Снижаемся 60 Шереметьево круг. Аэрофлот 1492".

— Он [пилот] говорит: не успеваю. Видимо, по высоте не успевает снизиться, давайте кружок еще сделаем. Это всё говорит о том, что они адекватные и работоспособные.

"Диспетчер: Аэрофлот 1492. Справа курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?"

— Диспетчер обязан задавать такие вопросы. Диспетчер тем самым проверяет состояние пилота, если он способен спокойно и адекватно отвечать на эти вопросы, значит, он видит, что экипаж в спокойном состоянии.

"Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?

КВС: Связь и потеря автоматического управления самолётом.

— Отключил отказ управляемости или он сам отключился... пилот взял на ручное управление.

В данной ситуации их, наверное, обвинят, но не они виноваты. Честно, я ожидал худшего, у них рабочая обстановка. Единственное, что он описал это свечение. Возможно, он впервые это увидел.

У меня много вопросов по организации и подготовке. Я от "Аэрофлота" не ожидал, что не разрешат заходить в режиме самостоятельном, не думал, что это настолько серьезно.

"Самолёт горит в молнии" — начало тревоги, рождающей панику. Молния нападает на самолёт металлическим звуком и свечением — не ослепляющим, но плазменным. Входит в приборы, зажигая (не поджигая) их, и обязательно выходит из самолёта. Если экипаж подготовлен, должен проявить себя колкой фразой.