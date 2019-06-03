Ад багажа. Почему в Шереметьево всё плохо?

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Ад багажа. Почему в Шереметьево всё плохо?

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

На выходных сотни пассажиров аэропорта Шереметьево оказались в западне. Часами они вынуждены ждать свои вещи без возможности покинуть багажное отделение. В такой ситуации в субботу, например, оказались пассажиры шести рейсов. И это не первый коллапс в аэропорту. Сайт для авиапассажиров frequentflyers.ru назвал главные проблемы аэропорта.

Нормы ожидания багажа превышены в 9 раз

20 минут для обычного рейса и 30 минут для удалённой стоянки. Это по правилам. Но 1 июня пассажиры ждали 3 часа — 180 минут

Фото © shutterstock

В аэропорту оправдывают коллапс летним сезоном, но это не так

На деле речь о дефиците кадров. Грузчикам снизили зарплату. От 90 до 150 квалифицированных работников уволились за последнее время

Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Найти новых работников в нужном количестве не могут

Компания "Шереметьево хэндлинг" размещает на HH.ru вакансии грузчиков с графиком 2/2 и зарплатой лишь 45 тысяч рублей

Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Также участились случаи потери багажа

Как говорят источники в аэропорту, дело в регулярных сбоях автоматической системы подачи багажа. Сумки не доезжают до рейса

Фото © ИТАР-ТАСС / Кирилл Зыков

Как же быть вылетающим пассажирам?

Эксперты советуют летать налегке с ручной кладью. Потому что ситуация может повториться. Или летать из других аэропортов

Фото © Дмитрий Серебряков / ТАСС

Нужно ли ждать багаж?

Если вы прилетели, но времени нет, багаж можно оставить и забрать потом. По закону он хранится в аэропорту до полугода бесплатно

Фото © Дмитрий Серебряков / ТАСС

Ранее Лайф уже писал о проблемах и нарушениях в Шереметьево.

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