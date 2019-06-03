Ад багажа. Почему в Шереметьево всё плохо?

Нормы ожидания багажа превышены в 9 раз
20 минут для обычного рейса и 30 минут для удалённой стоянки. Это по правилам. Но 1 июня пассажиры ждали 3 часа — 180 минут
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В аэропорту оправдывают коллапс летним сезоном, но это не так
На деле речь о дефиците кадров. Грузчикам снизили зарплату. От 90 до 150 квалифицированных работников уволились за последнее время
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Найти новых работников в нужном количестве не могут
Компания "Шереметьево хэндлинг" размещает на HH.ru вакансии грузчиков с графиком 2/2 и зарплатой лишь 45 тысяч рублей
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Также участились случаи потери багажа
Как говорят источники в аэропорту, дело в регулярных сбоях автоматической системы подачи багажа. Сумки не доезжают до рейса
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Как же быть вылетающим пассажирам?
Эксперты советуют летать налегке с ручной кладью. Потому что ситуация может повториться. Или летать из других аэропортов
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Нужно ли ждать багаж?
Если вы прилетели, но времени нет, багаж можно оставить и забрать потом. По закону он хранится в аэропорту до полугода бесплатно
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Ранее Лайф уже писал о проблемах и нарушениях в Шереметьево.
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