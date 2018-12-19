Мать, которая "по приказу ангелов" убила и сожгла свою дочь, признана невиновной

Мать, утопившая четырёхлетнюю дочь, чтобы принести её в жертву, была признана невиновной в убийстве. 38-летняя Карли Энн Харрис совершила жестокое убийство в своём доме в Уэльсе, однако присяжные оправдали её по причине безумия. В итоге женщину поместили в психиатрическую больницу на неопределённый срок, сообщает The Sun.
Выяснилось, что Карли страдала параноидной шизофренией.
Забрав жизнь у своей дочери, она разрушила и собственную. Она глубоко раскаивается
Адвокат Карли
В день убийства Карли утопила свою дочь в наполненной ванной. После чего она положила тело на кофейный столик в саду, а затем подожгла его. Когда полицейские нашли обугленные останки, женщина призналась, что сделала это по приказу ангелов. Обвиняемая считала, что она должна убить ребёнка, чтобы спасти мир. При этом она до сих пор считает, что произошла ужасная ошибка и люди её неправильно поняли.
Я заслуживаю смерти. Моя маленькая девочка. Но ангелы сказали, что так должно быть
Карли Энн Харрис
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