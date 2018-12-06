С ножом в школу. Что это было?

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С ножом в школу. Что это было?

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Фото: © Агентство «Москва»

Вооружённый захват средней школы в Москве. Отвечаем на главные вопросы на карточках.

Что случилось?

В 8:15 в школу № 1359 района Жулебино пришёл ученик с ножом. Угрожал учителям. Потом заперся в кабинете и сказал, что убьёт себя.

Фото: © Агентство "Москва"

Кто он?

Старшекласснику 16 лет. Его зовут Даниил Г. Конфликтные отношения с классом, его называют агрессивным и замкнутым.

Фото: © Агентство "Москва"

Одноклассники говорят, Даниил внезапно изменился

До девятого класса приятели описывают его как скромного, но замкнутого. Но в девятом классе он резко стал нелюдимым и злым

Фото: © L!FE

Нападавший из неполной семьи

Даниил живёт с отчимом и матерью. Постоянно ругаются. Мать приехала к сыну, но тот выгнал её, пригрозив ножом

Фото: © Агентство "Москва"

Возможно, причина — в таблетках

Мать говорит, Даниила мучают сильные головные боли и он принимает таблетки. Возможно, они стали причиной агрессивного поведения

Фото: © Агентство "Москва"

Есть ли пострадавшие?

В первые минуты захвата из школы вывели младшеклассников. Чуть позже — старшие классы. Школу оцепили полиция и ФСБ

Фото: © Агентство "Москва"

Что дальше?

Он заперся в кабинете с ножом. Читает книгу, грозит убить себя. У двери дежурят родственники, психолог и полиция. Идут переговоры

Фото: © L!FE

Всё закончилось так

Парня обезвредили. Дедушка отвлёк внимание внука. В это время полицейские захватили его, отобрали оружие. Парня забрали на допрос

Фото: © Агентство "Москва"

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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