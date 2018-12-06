С ножом в школу. Что это было?

Что случилось?
В 8:15 в школу № 1359 района Жулебино пришёл ученик с ножом. Угрожал учителям. Потом заперся в кабинете и сказал, что убьёт себя.
Фото: © Агентство "Москва"
Кто он?
Старшекласснику 16 лет. Его зовут Даниил Г. Конфликтные отношения с классом, его называют агрессивным и замкнутым.
Фото: © Агентство "Москва"
Одноклассники говорят, Даниил внезапно изменился
До девятого класса приятели описывают его как скромного, но замкнутого. Но в девятом классе он резко стал нелюдимым и злым
Фото: © L!FE
Нападавший из неполной семьи
Даниил живёт с отчимом и матерью. Постоянно ругаются. Мать приехала к сыну, но тот выгнал её, пригрозив ножом
Фото: © Агентство "Москва"
Возможно, причина — в таблетках
Мать говорит, Даниила мучают сильные головные боли и он принимает таблетки. Возможно, они стали причиной агрессивного поведения
Фото: © Агентство "Москва"
Есть ли пострадавшие?
В первые минуты захвата из школы вывели младшеклассников. Чуть позже — старшие классы. Школу оцепили полиция и ФСБ
Фото: © Агентство "Москва"
Что дальше?
Он заперся в кабинете с ножом. Читает книгу, грозит убить себя. У двери дежурят родственники, психолог и полиция. Идут переговоры
Фото: © L!FE
Всё закончилось так
Парня обезвредили. Дедушка отвлёк внимание внука. В это время полицейские захватили его, отобрали оружие. Парня забрали на допрос
Фото: © Агентство "Москва"
- Популярные
- По времени