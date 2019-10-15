Разбитый путь знаний. Самые жуткие фото, как дети вынуждены добираться до школ

9-летняя Лиза Киселёва была убита в гаражном массиве по дороге в школу. Это ужасное преступление шокировало Саратов. Родители стали собирать и публиковать фотографии маршрутов их детей от дома до класса. К саратовским родителям уже начали присоединяться и жители других городов. Мы публикуем некоторые из фотографий — они действительно выглядят жутко и небезопасно.

Город Ершов

Дети из 20-тысячного Ершова в Саратовской области идут до школы словно через декорации фильма ужасов "Оно". Разбитое здание старой котельной, потрёпанные гаражи, кучи мусора. Чтобы дойти до школы, малыши должны миновать всю эту промзону по разбитой дороге. А если это ещё и в сумерках, случиться может всё что угодно.

Саратов — центр

А это уже дорога к саратовской гимназии № 4 со стороны Тулупной улицы. Это самый центр — недалеко от здания правительства. Дети идут мимо разбитых домов, в которых, по словам родителей, часто можно видеть бомжей. К тому же в окрестностях бродит стая собак. А прямо посреди дороги яма (словно от упавшей авиабомбы).

Окраина Саратова

Эти фотографии с окраины Саратова сделала одна из мам как раз в то время, когда ребёнок возвращался из школы. Видно, что уже сумерки, однако дорога идёт через развалины недостроенного дома. Затем ведёт на пустырь. При этом по пути нет никакого освещения. И весь путь выглядит довольно зловеще.

Владимир

Родители Владимира первыми решили поддержать саратовчан. И выложили фотографии в окрестностях своей центральной школы. По словам родителей, такие дебри и заросли находятся всего в пяти метрах от учебного заведения. И, похоже, разгребать эти завалы пока никто не собирается.