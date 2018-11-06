Школьницы узнали, что учитель спал с ними обеими, и рассказали обо всём его жене

Впрочем, обвинения против мужчины девочки выдвигать не стали, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Ученицы старшей школы во Флориде были настолько разгневаны, узнав, что преподаватель спал с ними обеими, что решили рассказать обо всём его жене. Девочки признались, что занимались сексом с 30-летний Кори Френчем в классе и у него дома, сообщает New York Post.

16-летняя и 17-летняя школьницы рассказали, что их отношения длились до тех пор, пока они не узнали правду. В отместку девочки пришли к его жене и даже показали фотографии, чтобы доказать, что муж ей изменяет.

В итоге Кори арестовали по двум обвинениям в незаконной сексуальной деятельности. Обе школьницы заявили, что занимались с ним сексом в период с 2015 по 2017 год, когда учились в средней школе в Нептун-Бич. Кроме того, выяснилось, что каждой из девочек мужчина признавался в любви и даже планировал убежать вместе с одной в Колорадо или на Аляску.

Впрочем, несмотря на всё это, ученицы отказываются выдвигать обвинения против Кори, усложняя тем самым дело следователям. По словам их адвоката, пострадавшие просто не хотят привлекать лишнего внимания к себе и своим семьям.

Сам учитель отвергает все обвинения, его выпустили на свободу под залог. Супруга подсудимого, которая работает воспитательницей в детском саду, также была арестована в конце сентября после того, как оказала сопротивление полиции.