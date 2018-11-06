Школьницы узнали, что учитель спал с ними обеими, и рассказали обо всём его жене

Читайте также

Школьницы узнали, что учитель спал с ними обеими, и рассказали обо всём его жене

5354
Впрочем, обвинения против мужчины девочки выдвигать не стали, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Ученицы старшей школы во Флориде были настолько разгневаны, узнав, что преподаватель спал с ними обеими, что решили рассказать обо всём его жене. Девочки признались, что занимались сексом с 30-летний Кори Френчем в классе и у него дома, сообщает New York Post.

<p>Фото © Facebook</p>

16-летняя и 17-летняя школьницы рассказали, что их отношения длились до тех пор, пока они не узнали правду. В отместку девочки пришли к его жене и даже показали фотографии, чтобы доказать, что муж ей изменяет.

В итоге Кори арестовали по двум обвинениям в незаконной сексуальной деятельности. Обе школьницы заявили, что занимались с ним сексом в период с 2015 по 2017 год, когда учились в средней школе в Нептун-Бич. Кроме того, выяснилось, что каждой из девочек мужчина признавался в любви и даже планировал убежать вместе с одной в Колорадо или на Аляску.

<p>Фото © Jacksonville Sheriff&#39;s Office</p>

Впрочем, несмотря на всё это, ученицы отказываются выдвигать обвинения против Кори, усложняя тем самым дело следователям. По словам их адвоката, пострадавшие просто не хотят привлекать лишнего внимания к себе и своим семьям.

Сам учитель отвергает все обвинения, его выпустили на свободу под залог. Супруга подсудимого, которая работает воспитательницей в детском саду, также была арестована в конце сентября после того, как оказала сопротивление полиции.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×